Revés legal
El Suprem dels EUA tomba l’ordre de Trump contra la ciutadania per naixement
La decisió reafirma que gairebé tots els nens nascuts en sòl estatunidenc són ciutadans, també quan els seus pares són immigrants indocumentats o visitants temporals
Irene Benedicto
El Tribunal Suprem dels Estats Units va anul·lar aquest dimarts l’ordre executiva de Donald Trump que buscava limitar la ciutadania automàtica per naixement. La mesura de l’Administració Trump pretenia excloure d’aquest dret els fills d’immigrants indocumentats i d’alguns estrangers amb estades temporals al país.
La decisió manté en peu una interpretació constitucional consolidada durant més d’un segle: néixer en territori estatunidenc concedeix la ciutadania en la majoria dels casos. La sentència bloqueja així un dels intents més ambiciosos de la Casa Blanca per endurir la política migratòria des de l’arrel.
Abast constitucional
El Suprem va sostenir que la Constitució garanteix la ciutadania a gairebé tots els menors nascuts als Estats Units. Aquest principi, vinculat a la Catorzena Esmena, ha estat una peça central del sistema jurídic estatunidenc des de finals del segle XIX.
L’ordre de Trump hauria canviat el reconeixement legal de milers de nounats cada any. Amb la sentència, els fills d’immigrants indocumentats i de certs visitants temporals conserven el dret a la ciutadania estatunidenca en néixer.
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