Veneçuela allunya l’esperança de trobarsupervivents entre noves tremolors
Un nou sisme de 4,2 estremeix la zona costanera de La Guaira, on l’olor de mort i la calor extrema compliquen les tasques de rescat davant la impotència d’un Estat superat
Abel Gilbert
Un sisme de magnitud 4,2 va fer que la costa central de Veneçuela tornés a tremolar ahir al matí, molt a prop de La Guaira, la zona zero del doble terratrèmol de dimecres passat, on les esperances de trobar supervivents minven fins a convertir-se en un fil amb la consistència dels miracles. Això és el que va passar amb un home i el seu fill adolescent, hores enrere, i després amb Aarón Levi Cantillo, de 21 anys, que va poder ser salvat després de 43 hores de treballs. Les excepcions no fan més que confirmar la pitjor de les regles de tot desastre.
La ciutat i els seus voltants exhibeixen ferides semblants a les d’una guerra llançada des de l’aire. Els edificis van col·lapsar com en un joc de dòmino, un darrere l’altre. La pols de l’ensorrament ha sigut netejada pel vent marítim i el que es cola entre muntanyes de sorra i runa és l’olor de la mort. La calor extrema accelera la multiplicació bacteriana i la intensitat d’aquest baf amb aquesta dolçor enganyosa: la superfície biològica i química d’una desgràcia que s’anuncia entre els blocs de ciment esfondrats. Els socorristes i veïns utilitzen mascaretes. Han de treballar suportant mals de cap, marejos i nàusees causats per la fetitdesa, exposats al perill dels bacteris que desprenen els cadàvers.
"Estem esperant"
L’aire s’ha contaminat, un senyal que el rellotge avisa d’altres maneres: l’anomenada finestra crítica es va tancar formalment diumenge a l’haver transcorregut les 72 hores després del sisme. Fins al moment, les autoritats han comptabilitzat 1.719 defuncions i la xifra de ferits s’eleva a 5.034 mentre a les xarxes socials es parla de milers de desapareguts. Però la distància entre les xifres oficials i la realitat material no només es percep a través dels ulls, és olfactiva, especialment a La Guaira. "Sabem que estan morts, però aquí estem esperant la resposta de les autoritats", va dir un veí a AFP.
El Govern interí ha instal·lat 10 campaments temporals a l’estat de La Guaira per oferir refugi i assistència integral a les famílies afectades. Ha posat en funcionament un Estat major per assistir a les que van perdre les seves llars. També s’ha activat un pla de contingència sanitària enfocat en la salut mental d’una població traumatitzada. El president de l’Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, de professió psiquiatre, va reconèixer que existeixen almenys un milió de persones afectades per símptomes com ansietat, tristesa profunda i el denominat trastorn d’estrès posttraumàtic (TEPT) .
Crisi estructural
La zona zero concentra bona part dels esforços d’un Estat que es trobava en crisi estructural abans del doble terratrèmol i dels 2.700 rescatadors de diversos països. A 30 quilòmetres, a Carayaca, els seus habitants se senten oblidats. Encara esperen l’atenció mínima, sense serveis públics i amb els efectes creixents de l’escassetat d’aliments. A Carayaca, La Guaira i a les illes afectades de Caracas o altres llocs de Veneçuela es fan la mateixa pregunta: ¿què passa amb les Forces Armades? El seu paper de moment és secundari. La Guaira ha sigut militaritzada per ordre de la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez. Però el protagonisme se l’emporten els rescatistes, voluntaris i veïns. Per al degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, Polítiques i Criminològiques de la Universitat de Los Andes (ULA), José Antonio Rivas Leone, ha quedat de manifest la "limitada capacitat de resposta de l’Estat".
El doble sisme ha impactat al seu torn en un dels blasons que solia exhibir primer Hugo Chávez i després el seu hereu: l’anomenada Missió Habitatge. El Govern va considerar aquestes construccions un acte de reparació social. Cada edifici portava el nom d’un pròcer o líder polític. El Govern afirma que es van entregar gairebé cinc milions de cases. El Programa Veneçolà d’Educació - Acció en Drets Humans (Provea) posa en dubte aquests números. El moviment tectònic es va acarnissar amb part d’aquestes construccions. Algunes no només tenien problemes de disseny i havien sigut aixecades en espais inapropiats, sinó que la supervisió tècnica s’havia mostrat indulgent respecte a l’ús de certs materials i, sobretot, a la capacitat per afrontar tremolors. La Guaira també és testimoni d’una demolició simbòlica entre tants que pateixen.
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