Begoña Gómez demana permís a Peinado per anar a la cimera de l’OTAN
Cristina Gallardo
La defensa de Begoña Gómez, que exerceix l’exministre de l’Interior Antonio Camacho, ha sol·licitat al jutge Juan Carlos Peinado autorització i devolució del passaport entre el 7 i el 10 de juliol perquè pugui acompanyar el seu marit, el president del Govern, a la cimera de l’OTAN a Ankara, a la qual ha sigut convidada oficialment. La tornada es realitzarà des de Londres per assistir a la graduació de la seva filla, assenyala l’escrit. Així mateix, la defensa argumenta que durant tot el viatge estarà acompanyada pel dispositiu de seguretat de la presidència del Govern, de manera que considera plenament garantida la seva localització, i sol·licita que, una vegada finalitzat el viatge, el passaport sigui tornat al jutjat el següent dia hàbil.
L’escrit de l’advocat de Begoña Gómez s’acompanya de la invitació oficial que ha sigut remesa per Emine Erdogan, dona del president turc, per realitzar el viatge juntament amb la delegació espanyola a l’avió oficial, que parteix dimarts vinent. D’altra banda, la defensa sol·licita que es comuniqui degudament l’autorització i que s’inclogui en el sistema Siraj –la base de dades oficial del Ministeri de Justícia a Espanya– "a l’efecte d’evitar possibles problemes a l’hora de fer el viatge. Així com que es torni el passaport per tal de poder fer aquest viatge". La tornada es faria amb avió comercial el 10 de juliol des de la Gran Bretanya.
Gómez va entregar dimecres passat el seu passaport al jutge que l’asseurà davant el tribunal del jurat per quatre delictes de corrupció. La mesura es va implantar sense que l’Audiència Provincial de Madrid respongués al recurs de queixa que va presentar la seva defensa buscant l’alçament de les mesures cautelars, que, a més de la retirada de passaport, són la prohibició de sortir d’Espanya i l’obligació de comparèixer cada 15 dies davant un jutge.
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