Els veneçolans de Barcelona es mobilitzen
Restaurants i locals veneçolans de la ciutat s’han convertit en centres de provisió d’ajuda humanitària, tot i que l’enviament de subministraments a La Guaira està paralitzat. Els organitzadors demanen prioritzar les donacions econòmiques a les oenagés que operen al país caribeny.
María Mondéjar
La comunitat veneçolana a l’estranger ha convertit el dol i la incertesa en solidaritat. A Barcelona, poc després del doble sisme que va sacsejar La Guaira, restaurants i locals regentats per veneçolans es van transformar en punts de recollida espontània d’ajuda per als afectats. Alguns d’aquests punts ja estan plens i els organitzadors demanen prioritzar les donacions econòmiques destinades a les oenagés que ja operen sobre el terreny.
"La logística d’enviament, recepció i distribució d’entrades porta temps i és necessari actuar de manera més immediata a través de les institucions que ja estan treballant a Veneçuela. El temps és fonamental", asseguren a l’Associació de Veneçolans a Catalunya (Asocaven) i SOS Veneçuela BCN. Tot i que aquestes agrupacions continuen organitzant l’ajuda que la gent s’acosta a entregar, enviar els subministraments a Veneçuela és pràcticament impossible. "Ara els enviaments estan molt aturats, perquè l’aeroport principal va ser destruït pel terratrèmol a la zona de La Guaira", explica a EL PERIÓDICO Jorge Luis Gando, membre d’Asocaven.
El país, que ja es trobava en una situació de fragilitat, ha vist desbordada la seva capacitat de resposta. "Es necessiten molt medicament perquè els hospitals estan sobresaturats, no donen l’abast per atendre totes les víctimes. Això és el que més ens demanen des de Veneçuela", comenta Gando.
Un dels primers locals barcelonins a afegir-se a la recollida d’ajuda va ser el restaurant El Rincón de la Abuela Venezolana, i a aquest s’hi van anar unint des de clíniques dentals fins a discoteques i salons de bellesa, convertits també en punts de solidaritat. A través de les xarxes socials, comparteixen llistes dels subministraments més necessaris, difonen les organitzacions a les quals es poden destinar donacions i fins i tot publiquen fotografies de familiars desapareguts.
"La crida ha sigut impressionant. La gent ha respost des del minut zero. Estem molt agraïts amb la comunitat catalana perquè s’ha desbordat amb nosaltres, aquest afecte per la comunitat és molt bonic", diu el veneçolà.
Amb la ment a Veneçuela
Els esforços per oferir ajuda impulsen la comunitat veneçolana a Catalunya. Alguns han perdut familiars o no poden contactar amb ells. "Es viu amb l’angoixa d’estar aquí, però amb la ment allà, i el dia a dia es fa molt difícil", comenta Gando.
L’Ajuntament de Barcelona destinarà 300.000 euros en subvencions per canalitzar l’ajuda a través d’oenagés amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. Bombers de Barcelona, a través de Protecció Civil, ha ofert personal tècnic especialitzat en l’avaluació i intervenció en estructures afectades pel terratrèmol. Per la seva banda, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) desaconsella les donacions en espècie, com mantes o aliments, perquè poden saturar la capacitat logística, i recomana prioritzar les aportacions econòmiques a través d’organitzacions humanitàries amb presència a la zona afectada.
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