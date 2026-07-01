Emiliano García-Page: "Entenc que a Sánchez li costi assumir que és un llast"
El dirigent socialista és el principal rival intern del líder del PSOE. En el Comitè Federal, va ser la veu més crítica en un moment de gran debilitat
Luis Ángel Sanz
De les més de 300 persones que integren el Comitè Federal del PSOE, la seva veu i la de l’alcaldessa de Palència van ser les úniques crítiques del conclave. ¿Se sent sol en el seu propi partit?
En els partits polítics no canvia res fins que canvia tot. Si em quedo amb alguna cosa del Comitè Federal, és amb l’ansietat de la direcció per demostrar força. Quan s’està amb l’ànim tranquil, serè, quan es té tranquil·litat, no és necessari forçar. El que és sospitós és que necessitin combatre qualsevol tipus de crítica. Els lideratges importants conviuen amb les crítiques, és més, es basen en la mateixa autocrítica.
¿A què atribueix aquesta absència d’autocrítica?
Això té a veure amb les persones. Em costa creure que amb tot el que està passant res sigui responsabilitat del mateix partit. Hi ha una desconnexió enorme, un divorci molt considerable entre el carrer i l’organització.
¿Altres dirigents socialistes pensen en privat el mateix que vostè diu en públic?
Són una immensa majoria. Hi ha moltíssima gent dins del PSOE que pensa coses molt equiparables a les que es pensen al carrer. Sempre cal anteposar els interessos del PSOE als dels dirigents. Això ha valgut per a Felipe [González], per a [José Luis Rodríguez] Zapatero i ha de valer també per a Pedro Sánchez. La gran pregunta és: ¿No som culpables de res? ¿No som responsables de res del que està passant? ¿Tot és una conjura mundial? ¿No hi ha res del que hàgim de penedir-nos?
També va dir dissabte que el PSOE està en el pitjor moment de la seva història. ¿Per què ho creu?
El partit té més de 120 persones imputades, un expresident imputat i moltíssimes causes obertes. El nivell de credibilitat que tenim és més discutible que en cap moment de la nostra història. Primer, pels pactes antinaturals amb l’extrema dreta independentista. Segon, pels incompliments de compromisos electorals. I, és clar, en aquests moments tenim un esvoranc de credibilitat en l’organització.
El ministre Óscar López li va respondre dissabte, quan vostè va dir que el PSOE està vivint el pitjor moment de la seva història, i va afirmar que pitjor va ser quan, en els anys 2015 i 2016, el partit va córrer el risc de ser superat per Podem. ¿No ho creu així?
Em referia al pitjor moment del partit en termes de credibilitat, no en termes electorals. Quan [Alfredo Pérez] Rubalcaba va deixar el partit, el va deixar amb 110 diputats. I quan Podem ens va poder guanyar terreny va ser quan ens vam quedar en 85 parlamentaris i el secretari general i candidat va ser Sánchez. El problema és que, des que Rubalcaba va sortir de la direcció i va entrar Sánchez, tot va caure en picat fins al punt que Podem va poder arribar a sobrepassar-nos.
Quan vostè expressa el que està dient en aquesta entrevista, alguns des de Ferraz l’acusen de ser deslleial. En el Comitè Federal hi va haver qui va acusar "alguns» d’"unir-se a les maniobres en contra del PSOE». ¿Què els respon?
Són argumentaris de subsistència. Per aquesta regla de tres, tot el que faci el cap està ben fet. Però som persones, no déus. A aquestes altures, la principal deslleialtat és tapar les catifes. Curiosament, els que abans m’acusaven a mi de deslleialtat eren [José Luis] Ábalos i Santos Cerdán.
¿Si es convoquen eleccions generals, hi haurà una patacada per al PSOE com les de les autonòmiques d’Extremadura o Andalusia?
Tothom en el PSOE dona per fet una patacada. L’únic argument que queda ja ni tan sols és defensar el Govern de Sánchez. És que el que ve després és Vox. La situació no pot ser més precària. Hem d’intentar guanyar pels nostres mèrits, no simplement com a tap de Vox.
En les municipals del maig, ¿Sánchez suma o resta?
Crec que la patacada del 2023 als ajuntaments i les autonomies va ser responsabilitat en un 90% de la política del Govern d’Espanya. I avui encara pesaria més a la contra. Entenc que al Govern i a Sánchez els costi assumir que són un llast i que ho neguin. Penso, no obstant, que, ara com ara, el principal problema que tenen els candidats als ajuntaments és la gestió nacional.
¿En el futur, podrà tenir algun paper orgànic o institucional a escala nacional?
No aspiro a cap tipus de trama orgànica, ni de lloc orgànic. Soc a la recta final de la meva vida política. Encara tinc anys al davant d’activitat, però el paper que tingui no el sé. El que sé és que soc ara mateix en un moment molt feliç personalment. Em sento enormement estimat, com mai m’hauria imaginat a tota la regió i al conjunt d’Espanya.
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