Ple del Parlament
ERC exigeix a Illa que compleixi amb la presència dels Mossos en ports i aeroports i que garanteixi el nou finançament
Els republicans reclamen aquests dos avenços abans que acabi el mes de juliol i el president emplaça Junts a estar «a l’altura» perquè s’aprovi el nou model econòmic per a Catalunya
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Sara González
Conscients que aquest dijous el Govern podrà presumir de l’aprovació dels seus primers pressupostos amb els seus vots, ERC i els Comuns eleven el nivell d’exigència per deixar clar que el seu suport als comptes no serà sinònim de continuar la legislatura amb més placidesa. Sense anar més lluny, en la sessió de control al Parlament aquest dimecres, els republicans ja han posat a sobre de la taula del president Salvador Illa el compliment de dos acords pendents que demanen que siguin una realitat abans que s’acabi el mes de juliol: convocar la junta de seguretat perquè es faci efectiva la presència dels Mossos en ports i aeroports i «accelerar» l’acord del model de finançament.
«Els exigim que no s’adormin davant els reptes i inestabilitat creixent que tenim davant. Si volen encarar amb mínimes garanties el que queda de mandat, no tornin a arribar tard i compleixin», ha assegurat el president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, que ha emplaçat a acabar el mes de juliol «amb els deures fets». El president, per la seva banda, ha obviat la petició perquè els Mossos assumeixin les competències de ports i aeroports malgrat que fa un any i mig que es va anunciar i sí que ha respost que manté el seu compromís ferm en matèria de finançament. «Espero que tots estiguem a l’altura», ha dit amb referència a Junts, el recolzament del qual serà necessari quan es porti el model a votació al Congrés.
No obstant, el calendari pressiona perquè això passi abans del mes d’agost. Aquest dimarts la Conselleria d’Economia es va reunir amb el Ministeri d’Hisenda per abordar els detalls de l’acord econòmic, però abans que arribi a les Corts la proposta ha de passar per un Consell de Política Fiscal i Financera i pel Consell de Ministres. «Sempre es pot fer més i més ràpid», ha admès Illa, que, no obstant, ha fet èmfasi en els avenços que s’han produït en inversions en infraestructures i tecnològiques, així com el «desbloqueig» de carpetes.
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