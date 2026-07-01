El fiscal remarca la "finalitat bastarda" de l’operació Kitchen
Cristina Gallardo
El fiscal Anticorrupció César de Rivas va exposar ahir les seves conclusions finals després de la pràctica de totes les proves en el cas Kitchen i, segons el seu parer, "ha quedat acreditada la finalitat bastarda i delictiva" de l’operació parapolicial organitzada el 2013 per espiar i robar informació a l’extresorer del PP Luis Bárcenas.
"No tenia res a veure amb la investigació del cas Gürtel, sinó amb l’obtenció de documentació per boicotejar el cas Gürtel", va manifestar, i per això ja en la sessió de dilluns el ministeri públic va elevar a definitiva la seva petició de 15 anys de presó per a l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, a qui considera el número u de la trama, i la mateixa condemna per a la seva mà dreta, Francisco Martínez.
Les notes de Villarejo
De Rivas va destacar la importància de les anotacions del també processat excomissari José Manuel Villarejo en les seves agendes per acreditar els objectius d’aquesta operació il·legal, ja que s’hi acredita "no només l’origen, sinó l’objectiu" buscat, que no era cap altre que el d’aconseguir gravacions que Bárcenas suggeria que guardava de dirigents del PP. En aquestes mateixes dates es van fer públics els denominats papers de Bárcenas amb la "comptabilitat extracomptable" del partit, segons assegurava el mateix tresorer, i al juliol, els missatges que el president Mariano Rajoy li va enviar amb el contingut "Luis, sigues fort".
Si bé a Villarejo li agradava "fanfarronejar" sobre les seves activitats, quan va anotar aquests assumptes en la seva agenda "no s’enganya a si mateix", segons va reiterar el fiscal al llarg del seu al·legat, que es va estendre durant gairebé cinc hores.
La fiscalia també va elevar a definitiva la seva petició de 15anys de presó per a l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, així com els 19 anys que sol·licitava per al comissari jubilat José Manuel Villarejo.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions