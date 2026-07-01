El Govern critica a Feijóo que vulgui el suport català després de recórrer l’amnistia
Quim Bertomeu
Una de les estratègies a què recorre Alberto Núñez Feijóo per intentar arribar a la Moncloa és mirar d’augmentar els seus suports a Catalunya, comunitat decisiva en les eleccions generals. La va posar en pràctica dissabte des del congrés del PP català i ahir en un article publicat a EL PERIÓDICO. Aquestes intervencions del líder del PP han provocat la queixa del Govern i de diversos partits.Una de les estratègies a què recorre Alberto Núñez Feijóo per intentar arribar a la Moncloa més aviat que tard és mirar d’augmentar els seus recolzaments a Catalunya, comunitat moltes vegades decisiva en les eleccions generals. El va posar en pràctica dissabte des del congrés del PP català i també aquest dimarts en un article a EL PERIÓDICO. Aquestes intervencions del líder popular ja han provocat la queixa del Govern de Salvador Illa i de diversos partits.
La primera a alçar la veu va ser la portaveu de l’Executiu català, Sílvia Paneque, que va posar en dubte que els populars siguin capaços de "defensar els interessos dels catalans". Paneque va al·ludir als recursos que el partit de Feijóo va presentar contra l’amnistia i els indults. També va recordar que els populars s’oposen que el català sigui una llengua oficial a la Unió Europea (UE) o al nou finançament autonòmic que preveu 4.700 milions d’euros addicionals per a Catalunya.La primera a alçar la veu ha sigut la portaveu de l’Executiu català, Sílvia Paneque, que ha posat en dubte que els populars siguin capaços de "defensar els interessos dels catalans". Segons ella, hi ha diversos exemples, que demostren que el PP mai estarà preparat per alinear-se amb les necessitats que té Catalunya. Ha posat com a exemple els recursos que el partit de Feijóo va presentar al seu dia contra l’amnistia i contra els indults. I també ha recordat que els populars s’oposen obertament al fet que el català sigui una llengua oficial a la UE o al nou finançament autonòmic que preveu 4.700 milions d’euros addicionals per a la comunitat catalana.
Amb aquests precedents, va apuntar que ara Feijóo no pot erigir-se com un defensor de Catalunya. A més, va demanar a Junts "claredat i coherència" en les seves relacions amb el PP. El partit de Carles Puigdemont i el de Feijóo han coincidit en diverses votacions al Congrés, i a la Generalitat denuncien una "via d’aproximació" que, segons el seu parer, ha de ser aclarida. En una línia molt similar es va expressar la portaveu parlamentària del PSC, Elena Díaz, que va apuntar al "problema de credibilitat" del PP a Catalunya.
"Terraplanisme electoral"
El mateix diagnòstic va fer David Cid, dels Comuns, que a més el va acusar d’utilitzar el català "com a element de confrontació" per guanyar vots. I va apuntar que el líder del PP juga al "terraplanisme electoral" per considerar que el Govern de Pedro Sánchez intentaria modificar el cens electoral presumiblement al seu favor. "És delirant, increïble", va afirmar en al·lusió a una "estratègia totalment embogida".
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