Hisenda tanca a Catalunya la ronda de contactes del nou finançament
El Govern convocarà abans de l’agost el Consell de Política Fiscal i Financera
Gabriel Ubieto
El Ministeri d’Hisenda va tancar ahir amb la Generalitat de Catalunya la ronda de contactes amb les comunitats autònomes per obtenir les seves aportacions i mirar de consensuar un nou model de finançament autonòmic. Una successió de reunions a què els barons territorials del PP no s’han presentat, ratificant el seu veto i rebuig frontal a la negociació que planteja el Govern.
El ministre d’Hisenda, Arcadi España, es va comprometre a convocar abans de l’agost un Consell de Política Fiscal i Financera amb totes les autonomies per abordar de manera conjunta aquesta qüestió i com a preludi per elevar el text al Consell de Ministres, per després debatre’l al Congrés, on el model consensuat entre el PSOE i ERC no té en el dia d’avui prou suports garantits per prosperar.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, va rebre al districte administratiu el secretari d’Estat d’Hisenda, Jesús Gascón, encarregat de liderar la ronda de contactes que va anunciar a principis de juny. La trobada es va produir en un ambient de cordialitat, segons fonts consultades de les dues parts, que van declinar donar més detalls del contingut tractat.
21.000 milions
Catalunya va ser l’última parada de la ruta iniciada per l’Executiu per mirar de guanyar adeptes per al nou model de finançament, que pretén abocar 21.000 milions d’euros addicionals cada any al pressupost de les autonomies, a costa dels ingressos de l’Estat.
Hisenda va anunciar la ronda de contactes l’1 de juny però no va mantenir el primer fins al dia 22 passat, quan va obrir la veda amb el conseller d’Hisenda de Castella-la Manxa. Durant el període de consultes no ha aconseguit asseure’s amb cap dirigent dels territoris governats pel PP.
El ministre Espanya va confirmar ahir al Senat que convocarà una reunió conjunta per abordar el finançament autonòmic abans de finalitzar el juliol, amb la incògnita de si allà els populars declinaran assistir o mostraran la seva disconformitat i s’absentaran de la sala, com ja va passar al febrer.
El ministre Espanya ha convocat les autonomies el 6 de juliol per fixar el camí d’estabilitat dels Pressupostos, pas previ per aprovar el sostre de despesa, els objectius d’estabilitat i després mirar d’armar una majoria suficient al Congrés. En aquesta reunió no figura en l’ordre del dia la qüestió del finançament, que haurà d’esperar a una pròxima data, que serà abans de l’agost.
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions