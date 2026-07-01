L’escrutini definitiu confirma la victòria de Keiko Fujimori al Perú
Roberto Sánchez reconeix la derrota per menys de 50.000 vots / La líder de Força Popular assumirà el càrrec el 28 de juliol
Abel Gilbert
Keiko Fujimori serà la nova presidenta del Perú. L’Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE) va completar el seu escrutini i la líder de Força Popular va obtenir el 50,13% dels vots, contra el 49,86% del seu rival, Roberto Sánchez. El resultat és inapel·lable perquè contempla la resolució de les impugnacions dels Jurats Electorals Especials (JEE). La JEE proclamarà la filla de l’exautòcrata la setmana que ve. El mateix Sánchez va admetre la derrota. Fujimori assumirà el càrrec el 28 de juliol, dia que el cognom que va dividir els peruans durant la dècada dels 90 tornarà a instal·lar-se al palau Pizarro. Ho ha aconseguit en el seu quart intent electoral.Keiko Fujimori serà la nova presidenta del Perú. L’Oficina Nacional de Processos Electorales (ONPE) va completar el seu llarg escrutini i la líder de Força Popular va obtenir el 50,13% de vots, contra el 49,86% del seu rival de centreesquerra, Roberto Sánchez. El resultat és inapel·lable perquè contempla la resolució de les impugnacions dels Jurados Electorales Especials (JEE). Si bé la JEE proclamarà la filla de l’exautòcrata la setmana vinent, es tracta d’una mera formalitat. El mateix Sánchez va admetre la derrota. La dretana Fujimori assumirà el 28 de juliol, dia que el cognom que va dividir els peruans durant la dècada dels 90, tornarà a instal·lar-se al palau Pizarro. Ho ha aconseguit en el seu quart intent electoral.
"Esperem la proclamació amb humilitat, prudència i responsabilitat", va dir Keiko, i va prometre escoltar "tots dos costats", referint-se a l’oficialisme i la nova oposició al Congrés. "Les portes del diàleg sempre estaran obertes cap a Roberto Sánchez i cap a tots els altres líders polítics dels altres grups que estan representats. Aquí l’important és treballar pel futur i el desenvolupament dels peruans". Amb la seva arribada al Govern, el Perú se suma als països de la regió alineats amb Donald Trump."Esperem la proclamació amb molta humilitat, prudència i responsabilitat", va dir Keiko, com l’anomenen els seus seguidors, i va prometre escoltar "tots dos costats", una manera de referir-se a l’oficialisme i la nova oposició al Congrés, però també els carrers. "Les portes del diàleg sempre estaran obertes cap a Roberto Sánchez i cap a tots els altres líders polítics dels altres grups que estan representades. Aquí l’important és treballar pel futur i desenvolupament dels peruans. "Les portes del diàleg sempre estaran obertes cap a Roberto Sánchez i cap a tots els altres líders polítics dels altres grups que estan representades al Congrés, i també als polítics que han participat en aquesta última elecció. Aquí l’important és treballar pel futur i el desenvolupament". Amb la seva arribada al Govern, el Perú se suma als països de la regió alineats amb Donald Trump.
El seu contendent va assumir que comença una altra etapa política per a ell, el seu partit i els moviments socials. "Hem lluitat dins del sistema electoral i creiem que de manera irregular ens han vençut. Ho van fer a les urnes, però no van derrotar la voluntat d’un poble que es resisteix amb esperança, amb alegria, amb ètica, perquè crec que és el que fa falta al Perú", va dir Sánchez. "Guanyar un procés electoral no la fa demòcrata, molt menys amb tots els seus antecedents".El seu contendent va assumir que comença una altra etapa política per a ell, el seu partit i els moviments socials. "Hem lluitat dins del sistema electoral i creiem que de manera irregular ens han vençut. Ho van fer a les urnes, però no van derrotar la voluntat d’un poble que es resisteix amb esperança, amb alegria, amb ètica, perquè crec que és el que fa bastant falta al Perú", va dir Sánchez. "Guanyar un procés electoral no li fa demòcrata, molt menys amb tots els seus antecedents".
Polarització
La diferència a favor de menys de 50.000 vots amb què es va imposar Fujimori revela l’estat de polarització que viu el país. "Tenim molt clar que hi ha dos grans reptes que té el nostre país: primer, recuperar l’ordre, i en segon lloc, prendre mesures preventives de cara al fenomen El Niño, que ja ha arribat", va dir. Luis Galarreta, secretari general de Força Popular, va assegurar que Keiko vol en el seu Govern "els millors professionals, tecnòcrates i polítics".La diferència a favor de menys de 50.000 vots amb què es va imposar Fujimori revela l’estat de polarització que hi ha en aquest país. "Tenim molt clar que hi ha dos grans reptes que té el nostre país: primer, recuperar l’ordre i en segon lloc, prendre mesures preventives de cara al fenomen El Niño, que ja va arribar", va dir dilluns a la nit. Luis Galarreta, secretari general de Força Popular, va assegurar que la guanyadora de la segona volta de les eleccions vol tenir en el seu Govern "als millors professionals, tecnòcrates i polítics".
Fujimori es reunirà en les pròximes hores amb el president del Banc Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, per avaluar una eventual continuïtat en el càrrec. S’espera que ho ratifiqui com a missatge de continuïtat dels lineaments econòmics.Fujimori es reunirà en les pròximes hores amb el president del Banc Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, per avaluar una eventual continuïtat en el càrrec. S’espera que ho ratifiqui en el càrrec com a missatge de continuïtat dels lineaments econòmics.
"La nova presidenta governarà un país que en més del 70% del seu territori va votar en sentit contrari al seu. Això no li treu legitimitat, però sí que li imposa una responsabilitat que va més enllà de governar per als qui la van triar", va assenyalar ahir el diari La República. Els analistes no es demoraran a buscar semblances entre el passat i el futur. César Hildebrandt, un dels columnistes més sagaços, considera que el cognom unificarà els dos processos, el que va culminar amb la fugida del pare a finals de l’any 2000 i el que s’inicia en menys d’un mes. "El segon fujimorisme s’assembla tant al primer que ha construït una aliança fèrria amb militars i policies. No es tracta de netejar el que ha passat sinó de donar-los impunitat per als anys que venen. Estem avisats", va escriure en el seu portal.
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