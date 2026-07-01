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L’espionatge alemany alerta del creixement rècord de la ultradreta

L’espionatge alemany alerta del creixement rècord de la ultradreta

L’espionatge alemany alerta del creixement rècord de la ultradreta

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Gemma Casadevall

Berlín

L’extremisme dretà és l’amenaça més gran per a la democràcia a Alemanya. El nombre de membres d’aquest espectre arriba a xifres rècord i són cada vegada més joves. Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe dels serveis secrets d’Interior, presentat a pocs dies del congrés federal de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), líder en intenció de vot a escala nacional.L’extremisme dretà és l’amenaça més gran per a la democràcia a Alemanya; el nombre de membres d’aquest espectre arriba a xifres rècord i, a més, són cada vegada més joves: aquestes són algunes de les conclusions de l’informe dels serveis secrets d’Interior, presentat a pocs dies del congrés federal de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), líder en intenció de vot a escala nacional. Les xifres de l’informe, que analitza en 460 pàgines la criminalitat política en totes les seves variants, són eloqüents. El nombre d’extremistes de dretes se situa en 58.700 persones, un màxim històric per a la República Federal d’Alemanya (RFA), 15.600 dels quals estan disposats a la violència. El 2025, es van registrar 1.395 actes violents atribuïbles a la ultradreta, un augment del 8,9% respecte a l’any anterior. Els delictes relacionats amb la propaganda ultra es van situar en 23.122 casos.Les xifres de l’informe, que analitza en 460 pàgines la criminalitat política en totes les seves variants, són eloqüents. El nombre d’extremistes de dretes se situa en 58.700 persones, un màxim històric per a la República Federal d’Alemanya (RFA), 15.600 dels quals estan disposats a la violència. El 2025 es van registrar 1.395 actes violents atribuïbles a la ultradreta, un augment del 8,9% respecte a l’any anterior. Els delictes relacionats amb la propaganda ultra es van situar en els 23.122 casos.

El ministre d’Interior, Alexander Dobrindt, va advertir de l’augment de l’extremisme dretà i esquerrà. Per a aquest polític de la Unió Socialcristiana de Baviera, la ultradreta representa una amenaça més gran, tant en termes estadístics com pels vincles amb l’AfD.

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