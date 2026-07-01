Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agustín UbalVilanova del CamíJonatan AndicFesta Major Sant Vicenç de CastelletEric GarciaControls policials
instagramlinkedin

Machado acusa Caracas de no deixar-la tornar

Machado acusa Caracas de no deixar-la tornar

Machado acusa Caracas de no deixar-la tornar / Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

A. G.

Veneçuela

"Soc a la ciutat de Panamà, des d’on tenia previst viatjar a Veneçuela. El règim va tancar l’espai aeri del nostre país per impedir la meva entrada", va assegurar la líder opositora i premi Nobel de la pau, María Corina Machado. "Vull tornar a Veneçuela per acompanyar-los en aquestes hores esquinçadores, vull que les meves mans se sumin a les seves en la recerca, en el consol i en l’abraçada".

Machado va abandonar el país el desembre passat enmig d’un operatiu cinematogràfic per rebre el guardó a Oslo. El segrest de Nicolás Maduro la va agafar a l’exterior. Des d’aleshores, els seus intents de retornar a Caracas van tenir un subtil i inesperat impediment. L’Administració de Donald Trump ha privilegiat sostenir com a presidenta interina Delcy Rodríguez i, si bé va ponderar el paper que havia exercit Machado, no va propiciar el seu retorn com a principal figura d’una transició institucional.

Notícies relacionades

El Govern no ha dit res sobre això. Les urgències són a les zones devastades pel doble sisme. No obstant, el problema està a la vista. Machado podria entrar per Colòmbia, provocant un fet polític. Els EUA tampoc s’han pronunciat sobre això.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents