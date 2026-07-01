Machado acusa Caracas de no deixar-la tornar
A. G.
"Soc a la ciutat de Panamà, des d’on tenia previst viatjar a Veneçuela. El règim va tancar l’espai aeri del nostre país per impedir la meva entrada", va assegurar la líder opositora i premi Nobel de la pau, María Corina Machado. "Vull tornar a Veneçuela per acompanyar-los en aquestes hores esquinçadores, vull que les meves mans se sumin a les seves en la recerca, en el consol i en l’abraçada".
Machado va abandonar el país el desembre passat enmig d’un operatiu cinematogràfic per rebre el guardó a Oslo. El segrest de Nicolás Maduro la va agafar a l’exterior. Des d’aleshores, els seus intents de retornar a Caracas van tenir un subtil i inesperat impediment. L’Administració de Donald Trump ha privilegiat sostenir com a presidenta interina Delcy Rodríguez i, si bé va ponderar el paper que havia exercit Machado, no va propiciar el seu retorn com a principal figura d’una transició institucional.
El Govern no ha dit res sobre això. Les urgències són a les zones devastades pel doble sisme. No obstant, el problema està a la vista. Machado podria entrar per Colòmbia, provocant un fet polític. Els EUA tampoc s’han pronunciat sobre això.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions