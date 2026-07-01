Una màscara de Tutankamon per a Felip
Els Reis, les seves filles i Sofia van rebre 429 obsequis l’any passat en les activitats en què van participar. La immensa majoria dels presents es van entregar a Patrimoni Nacional.
Pilar Santos
La Casa del Rei va donar a conèixer ahir la llista de regals institucionals rebuts pels membres de la família reial l’any passat. És una mesura de transparència que la Zarzuela va començar a aplicar el gener del 2015, quan va entrar en vigor la normativa d’obsequis que Felip VI va impulsar a l’arribar al tron. La Casa del Rei ha donat a conèixer aquest dimarts la llista de regals institucionals rebuts pels membres de la família reial al llarg de l’any 2025. És una mesura de transparència que la Zarzuela va començar a aplicar el gener del 2015, quan va entrar en vigor la normativa de regals que Felip VI va impulsar després de l’arribada al tron.
Els Reis, les seves dues filles i la reina Sofia van rebre en total 429 obsequis, 71 més que l’any anterior. La majoria anirà a parar a Patrimoni Nacional, tot i que alguns, com les ampolles d’alcohol i el menjar, es porten a la cuina del palau de la Zarzuela i es consumeixen en el dia a dia i en els actes oficials, segons fonts oficials. L’any passat també es va conèixer aquest inventari el 30 de juny, tot i que aquesta vegada es fa públic en plena controvèrsia per les joies trobades a la caixa forta del despatx de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero.Els Reis, les seves dues filles i la reina Sofia han rebut en total 429 obsequis, 71 més que l’any anterior. La immensa majoria pararà Patrimoni Nacional, tot i que alguns, com les ampolles d’alcohol i el menjar (oli, albergínies, te, xocolata dominicà...), s’emporten a la cuina del palau de la Zarzuela i es consumeixen en el dia a dia i en els actes oficials, segons fonts oficials. El 2025 també es va conèixer aquest inventari el 30 de juny, tot i que aquesta vegada es fa públic en plena controvèrsia per les joies trobades a la caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero, un assumpte que ha tornat a posar el focus en els regals rebuts per responsables públics i institucions.
En els dos viatges d’Estat que el Monarca i la seva dona van realitzar l’any passat a Egipte, al setembre, i a la Xina, al novembre, van rebre una rèplica del collaret amb àguila i serp de Tutankamon i un altre collaret. A més, quan el president de la República Àrab d’Egipte, Abdel Fattah al-Sisi, va visitar al febrer Espanya, va entregar al Monarca una reproducció de la màscara funerària del faraó.En els dos viatges d’Estat que el Monarca i la seva dona van realitzar l’any passat a Egipte, al setembre, i a la Xina, al novembre, van rebre regals curiosos com una rèplica del collar amb àguila i serp de Tutankamon (el Rei) i un altre collar (Letizia). A més, quan el president de la República Àrab d’Egipte, Abdel Fattah al-Sisi, va visitar al febrer Espanya, va entregar al Monarca una reproducció de la màscara funerària del faraó.
El president de la Xina, Xi Jinping, va sorprendre Felip VI amb un mòbil en el sopar de gala que ell i la seva dona, Peng Liyuan, van oferir als Reis al Gran Palau de Pequín. El matrimoni va complimentar els seus convidats amb una reproducció de la col·lecció de pintures de la dinastia Song, una edició bilingüe de les quatre obres literàries xineses, el quadre Flors en ple floriment i una vaixella amb motius tradicionalsEl president de la Xina, Xi Jinping, va sorprendre Felip VI amb un mòbil en el sopar de gala que ell i la seva dona, Peng Liyuan, van oferir als Reis al Gran Palau de Pequín. En aquesta trobada, el matrimoni també va complimentar els seus convidats amb una reproducció de la col·lecció de pintures de la dinastia Song, una edició bilingüe de les quatre obres literàries xineses, el quadro ‘Flores en ple floriment’, una vaixella amb motius tradicionals i una rèplica d’una vasija de porcellana.. En la llista de regals sorprèn l’elevat nombre d’ampolles d’alcohol que es continuen regalant, sobretot al Rei, que va rebre una vintena d’ampolles.En la llista de regals sorprèn l’elevat nombre d’ampolles d’alcohol que es continuen regalant, sobretot al Rei. Una vintena d’ampolles, entre d’altres de vi (portuguès, manxec, rioja...), rom dominicà, vodka, ginebra, brandi, rom i xampany (obsequi de l’ambaixadora de Sèrbia).
Letizia va rebre gairebé 80 llibres, així com set parells d’arracades al llarg de l’any.La Reina també va sumar set parells de pendents al llarg de tot l’any, des dels quals li van donar en el seu viatge de cooperació a Cap Verd, al març, fins als quals li va entregar l’alcalde de Guadalupe (Càceres), José Miguel Martín (PSOE), en una visita a l’ajuntament al maig. Tots aquests parells de pendents, el collar egipci i altres broquets i regals d’aquest estil ja estan a Patrimoni Nacional, informen fonts de la Zarzuela preguntades en concret per aquests obsequis. Elionor, tres bolsos, un ventall, una ampolla de licor d’herbes i una altra de ginebra.La princesa Elionor, hereva al tron, va rebre en els seus actes en solitari nombrosos llibres (la Universitat de Navarra n’hi va regalar 20 en la seva visita a la comunitat foral, al setembre), tres bolsos, un ventall i una ampolla de licor d’herbes i una altra de ginebra (també a Navarra, obsequi de l’abat del monestir de Leyre, Juan Manuel Apesteguía). La infanta Sofia només compta amb una samarreta i altres obsequis juntament amb la seva germana. La reina Sofia té una desena de regals, com tres escultures, un penjoll, un fermall, un quadre i dos retratsLa reina Sofia compta amb una desena d’obsequis, entre tres escultures més, un penjoll, un colofó, un quadro, dues medalles i dos retrats (d’ella mateixa i de la seva neta Leonor).
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