Netanyahu insisteix que l’Exèrcit no es retirarà del sud del Líban
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Andrea López-Tomàs
Beirut
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va fer ahir una visita per la zona ocupada per les seves tropes al sud del Líban. "La feina principal que hem fet, i això és el que fan aquí, és crear zones d’amortiment, zones de seguretat, no al nostre costat de la frontera, sinó al seu", va dir adreçant-se als seus soldats, a qui va animar a respondre a qualsevol atac sense dubtar.
Després de l’anunci de la renovació de l’alto el foc a principis de mes entre tots dos països mediterranis i el nou acord d’aquest cap de setmana, el líder israelià va insistir en el fet que les seves tropes no es retiraran de les zones ocupades al sud del país.
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