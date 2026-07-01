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Un nord-americà detingut a l’Índia a petició russa, en vaga de fam

Matthew van Dyke, documentalista que assessora col·lectius amenaçats en guerres oblidades, va ser arrestat al març a Calcuta

Matthew van Dyke. | EL PERIÓDICO

Matthew van Dyke. | EL PERIÓDICO

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Marc Marginedas

Barcelona

Amb una educació en Ciències Polítiques i estudis de Seguretat, Matthew van Dyke va començar, el 2007, a viatjar pel Pròxim Orient i el nord de l’Àfrica com a documentalista. El 2011, amb l’inici de les primaveres àrabs, va optar per integrar-se als grups rebels de Líbia enfrontats a les tropes de Gaddafi, que amenaçaven d’aniquilar l’aixecament en favor de la democràcia.Matthew van Dyke és de difícil classificació en l’elenc de figures que freqüenten els conflictes armats. Amb una educació en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals i estudis de Seguretat, va començar el 2007 com a documentalista, viatjant amb motocicleta pel Pròxim Orient i el nord de l’Àfrica, una cosa similar al que feia el malaguanyat Miguel Gil Moreno, reporter espanyol assassinat a Sierra Leone fa ja un quart de segle. El 2011, amb l’inici de les primaveres àrabs, va optar per integrar-se als grups rebels de Líbia enfrontats a les tropes de Moammar Gadafi, que en aquell moment amenaçaven d’aniquilar l’incipient aixecament en favor de la democràcia entre la inacció internacional. Va ser arrestat. Quatre anys després, Van Dyke va fundar Sons of Liberty International (Fills de la Llibertat Internacional), una organització sense ànim de lucre que proporciona entrenament militar a col·lectius que ell qualifica com a "vulnerables" en guerres "oblidades", ja siguin minories cristianes a l’Iraq o grups de defensa civil a Ucraïna.Va ser arrestat i només va poder escapar de presó mesos més tard, quan el règim libi a Tripoli es va desintegrar. Quatre anys després d’aquests esdeveniments, Van Dyke va fundar Sons of Liberty International (Fills de la Llibertat internacional) una organització sense ànim de lucre que proporciona entrenament militar a col·lectius que ell qualifica com a "vulnerables" en guerres "oblidades", ja fossin minories cristianes a l’Iraq contra Estat Islàmic, o grups de defensa civil a Ucraïna davant la invasió russa.

Van Dyke es troba empresonat a la presó de Tihar, a prop de Nova Delhi (Índia), i ha iniciat una vaga de fam per atraure l’atenció i demanar a l’ambaixada dels EUA a l’Índia "respostes". Va ser detingut al març a Calcuta, en una operació en la qual també van ser arrestats sis ciutadans ucraïnesos. La participació dels serveis secrets russos en el seu rastreig, identificació i detenció ha sigut reconeguda obertament, tant pels mitjans de comunicació indis com per la propaganda russa.

Historial de greuges

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Moscou acumula un important historial de greuges contra Van Dyke a causa de les intervencions de la seva organització en conflictes i guerres en què estan involucrats els seus interessos.

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