Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agustín UbalVilanova del CamíJonatan AndicFesta Major Sant Vicenç de CastelletEric GarciaControls policials
instagramlinkedin

Sánchez establirà una agència estatal per contractar en origen

El president del Govern central, Pedro Sánchez

El president del Govern central, Pedro Sánchez / Alberto Ortega - Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

I. G.

Madrid

El mateix dia que es tancava el termini per al procés extraordinari de regularització d’immigrants, Pedro Sánchez va presentar el Pla d’Integració i Ciutadania del Govern que estarà dotat amb 505 milions d’euros només durant el primer any per finançar des d’una visió integral la política migratòria de l’Executiu: des de l’accés als serveis públics per garantir la igualtat d’oportunitats, la formació professional o l’aprenentatge de llengües cooficials fins a la mobilitat laboral amb vies "legals i segures". Per a això últim, el cap de l’Executiu va anunciar la creació d’una Agència Estatal de Mobilitat Humana amb l’objectiu de "simplificar i coordinar la gestió migratòria".

La futura agència reunirà funcions i recursos per "oferir una gestió més senzilla, coordinada i eficaç", segons va resumir el cap de l’Executiu, en el marc de l’Estratègia de Mobilitat Laboral. Aquest nou ens integrarà asil, acollida i residència i per a això assumirà els recursos i funcions actualment dispersos entre la Direcció General d’Atenció Humanitària i Protecció Internacional, l’Oficina d’Asil i Refugi i les Oficines d’Estrangeria, sense incloure les competències de seguretat en control de fronteres.

A diferència de la majoria de mesures del pla, la creació d’aquesta agència s’haurà de desenvolupar a través d’un projecte legislatiu i, per tant, tenir el vistiplau del Congrés. Segons fonts de l’Executiu ja s’està treballant en el text perquè vegi la llum al més aviat possible.

Notícies relacionades

"La millor integració comença abans de travessar la frontera: amb un contracte, una situació regular i un projecte de vida", va defensar Sánchez en aquest sentit. L’objectiu d’aquesta estructura busca "promoure una millor adaptació entre la força laboral que arriba a Espanya i les necessitats reals del mercat de treball i de la societat, i enfortir la cooperació amb els països d’origen i trànsit", reforçant la coordinació entre administracions públiques i entre l’Estat i tercers països.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents