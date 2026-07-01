Amb Teléfonica, ACS o Santander
Sánchez potencia la candidatura de la gigafactoria d’IA amb l’escenificació del nou consorci publicoprivat
Amb doble seu a Móra la Nova (Tarragona) i San Fernando de Henares (Madrid), es busca dotar Espanya i Europa de capacitats avançades d’IA a l’espera del llançament de la convocatòria de la Comissió Europea
Està previst que aquest projecte mobilitzi una inversió de fins a 5.000 milions d’euros
Iván Gil
El Govern continua impulsant el projecte per a la gigafactoria d’intel·ligència artificial espanyola i aquest dimecres Pedro Sánchez ha escenificat durant una reunió a la Moncloa el pes del consorci publicoprivat a l’espera del llançament de la convocatòria de la Comissió Europea. Amb doble seu a Móra la Nova (Tarragona) i San Fernando de Henares (Madrid) es busca dotar Espanya i Europa de capacitats avançades d’IA. En la reunió han participat, a més del cap de l’Executiu, el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, els representants d’ACS (Florentino Pérez); Grup Santander (Héctor Grisi); Telefónica (Marc Murtra) i Multiverse Computing (EnriqueLizaso), així com el primer directiu a incorporar-se al consorci i responsable executiu, Francesc Fajula.
Està previst que aquest projecte mobilitzi una inversió de fins a 5.000 milions d’euros. La majoria accionarial privada està repartida en Telefónica (amb el 15,67% de l’accionariat), ACS (15,67%), Banco Santander (15,67%), i Multiverse Computing (4%) –un projecte, impulsat pel Govern d’Espanya amb el 47,99% de les accions–, al costat de la Generalitat de Catalunya (1%).
El consorci, de recent creació, desenvoluparà la primera gigafactoria avançada d’intel·ligència artificial espanyola i permetrà que universitats, pimes, centres de recerca i institucions espanyoles multipliquin la seva capacitat d’investigar, innovar i reforçar la competitivitat espanyola en la carrera per la IA. Sánchez ha traslladat durant la trobada la importància per al Govern d’aquest projecte, per la qual cosa ha instat a continuar treballant «per construir i governar les tecnologies estratègiques, i que Espanya contribueixi, amb ambició política i inversió, al fet que Europa pugui liderar àmbits tecnològics clau, recuperar competitivitat i reforçar la capacitat de decidir sobre el futur digital espanyol i europeu».
El Consell de Ministres va aprovar el 16 de juny una inversió de 719 milions a través de la qual la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT) va passar a formar part de l’accionariat de la societat que presentarà la candidatura espanyola a la convocatòria europea. La Comissió Europea va emmarcar aquesta convocatòria en la iniciativa InvestAI, amb un fons específic per finançar gigafactories.
Ecosistema espanyol d’IA
El Govern defensa que aquesta operació reforça l’ecosistema espanyol d’IA. Espanya ja compta amb dues factories d’IA vinculades a EuroHPC, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Centre de Supercomputació de Galícia CESGA, tots dos amb finançament del Govern. Les mateixes fonts destaquen que l’ordinador quàntic MareNostrum 5, en el BSC, ha permès fer simulacions del genoma humà, el disseny accelerat de nous fàrmacs o el projecte del bessó digital de la terra.
Les gigafactories són una infraestructura tecnològica i industrial on s’entrenen i operen els models d’intel·ligència artificial més avançats. Davant els centres de dades convencionals, optimitzats per a tasques més comunes, són instal·lacions especialitzades a aportar la capacitat de càlcul que necessita la nova generació d’IA.
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