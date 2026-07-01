El Suprem assesta un cop a la política migratòria de Trump
El tribunal refusa l’intent de restringir el dret a la ciutadania per naixement
Irene Benedicto
El Tribunal Suprem dels Estats Units va assestar ahir un dur revés a Donald Trump a l’anul·lar la seva ordre executiva contra el dret a la ciutadania per naixement. Per sis vots contra tres, els jutges van bloquejar l’intent de la Casa Blanca de negar la nacionalitat automàtica als fills d’immigrants indocumentats i d’alguns estrangers amb visats temporals.El Tribunal Suprem dels Estats Units va assestar aquest dimarts un dur revés a Donald Trump a l’anul·lar la seva ordre executiva contra el dret a la ciutadania per naixement. Per sis vots contra tres, els jutges van bloquejar l’intent de la Casa Blanca de negar la nacionalitat automàtica als fills d’immigrants indocumentats i d’alguns estrangers amb visats temporals.
La decisió manté un principi constitucional assentat des de fa més d’un segle: gairebé tots els nascuts en territori nord-americà són ciutadans del país. L’ordre, signada per Trump el 20 de gener del 2025, havia sigut frenada per diversos tribunals federals abans d’arribar al Suprem.La decisió manté dempeus un principi constitucional assentat des de fa més d’un segle: gairebé tots els nascuts en territori nord-americà són ciutadans del país. L’ordre, firmada per Trump el 20 de gener del 2025, el primer dia de la seva tornada al poder, havia sigut frenada per diversos tribunals federals abans d’arribar al Suprem.
Trump va qualificar la decisió de "molt dolenta per al nostre país" i va afirmar que podia "revertir-la fàcilment al Congrés mitjançant legislació". En el seu missatge a les xarxes socials, va instar els legisladors a començar "immediatament" a posar fi a la ciutadania per naixement, que va descriure com a "costosa" i "injusta".Trump va qualificar la decisió del Tribunal de "molt dolenta per al nostre país" i va afirmar, erròniament, que podia "revertir-la fàcilment al Congrés mitjançant legislació". En el seu missatge a les xarxes socials, va instar els legisladors a començar "immediatament" a acabar amb la ciutadania per naixement, que va descriure com a "costosa" i "injusta".
El pols legal es concentrava en una frase de la catorzena esmena, aprovada el 1868 per redefinir qui pertanyia plenament als EUA després del final de l’esclavitud. La seva clàusula de ciutadania estableix que "totes les persones nascudes o naturalitzades als EUA i subjectes a la seva jurisdicció" són ciutadanes del país.El pols legal es concentrava en una frase de la catorzena Esmena, aprovada el 1868 per redefinir qui pertanyia plenament als Estats Units després del final de l’esclavitud. La seva clàusula de ciutadania estableix que "totes les persones nascudes o naturalitzades als Estats Units i subjectes a la seva jurisdicció" són ciutadanes del país.
Els atletes transgènere
El Suprem també va avalar ahir que els estats puguin vetar els atletes transgènere en equips femenins d’escoles públiques i universitats. La decisió recolza una de les banderes culturals de la dreta nord-americana i dona cobertura nacional a les restriccions impulsades per l’Administració TruEl Suprem també va avalar aquest dimarts que els estats puguin vetar atletes transgènere en equips femenins d’escoles públiques i universitats. La decisió recolza una de les banderes culturals de la dreta nord-americana i dona cobertura nacional a les restriccions impulsades per l’Administració de Donald Trump.mp. Dilluns, el tribunal va frenar l’intent de Trump d’apartar Lisa Cook de la Reserva Federal mentre continua el litigi.
L’efecte polític és clar: reforça la independència del banc central davant el poder presidencial i limita la capacitat de la Casa Blanca per pressionar una institució clau de l’economia nord-americana.
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
- El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions