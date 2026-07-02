Almenys sis morts per un incendi en un edifici de pisos a Anvers
El Periódico
Almenys sis persones van morir ahir i diverses van resultar ferides en un greu incendi en un edifici d’apartaments a la ciutat belga d’Anvers, on viuen unes 200 persones, segons va informar la cadena de televisió flamenca VRT.Almenys sis persones han mort aquest dimecres i algunes han resultat ferides en un greu incendi en un edifici d’apartaments a la ciutat belga d’Anvers on viuen unes 200 persones, segons va informar la cadena de televisió flamenca VRT.
Segons una portaveu dels Serveis de Socors en declaracions que van ser recollides pels mitjans locals, un primer balanç apunta a almenys sis morts i diversos ferits greus. Les autoritats admeten que no saben quantes persones eren a l’interior de l’edifici quan es va declarar el foc.Segons una portaveu dels Serveis de Socorro en declaracions recollides pels mitjans locals, un primer balanç apunta a almenys sis morts i diversos ferits greus, tot i que les autoritats admeten que no saben encara quantes persones eren a l’interior de l’edifici quan es va declarar el foc.
Els serveis d’emergència van rebre una primera trucada d’alerta ahir a les 09.53 del matí, segons un comunicat de la policia d’Anvers. La trucada avisava d’un incendi a la vuitena planta d’un edifici de deu altures al barri de Linkeroever, on viuen 200 persones. Segons el comunicat, a les 13.00 hores, els treballs d’evacuació i control seguien en marxa.L’anomenada avisava d’un incendi a la vuitena planta d’un edifici d’apartaments de deu altures al barri de Linkeroever en el qual viuen 200 persones, segons el mateix comunicat, que precisa que, entorn de les 13:00 hores, els treballs d’evacuació i control seguien en marxa. Hi ha diverses persones ferides, algunes de gravetat i d’altres amb ferides lleus. Les autoritats van demanar als habitants del veïnat mantenir-se a casa amb les finestres tancades i serveis de ventilació tallats per protegir-se del dens fum que produeix l’incendi."Hi ha diverses persones ferides, algunes de gravetat i d’altres amb ferides lleus. L’evacuació continua en ple desenvolupament", conclou el comunicat de la Policia. Les autoritats han demanat als habitants del veïnat que es mantinguin a casa seva amb les finestres tancades i serveis de ventilació tallats per protegir-se del dens fum que produeix l’incendi. També es van desallotjar unes 60 persones d’un altre immoble pròxim.
Obres a la teulada
Ahir encara no es coneixia amb claredat la causa de l’incendi, que va començar poc abans de les 10 del matí hora local. Diversos testimonis parlaven d’obres a la teulada i a la caixa d’electricitat d’aquest immoble de deu plantes, segons el diari De Standaard.Encara no es coneix amb claredat la causa de l’incendi, que va començar poc abans de les 10 del matí hora local, però diversos testimonis parlen d’obres a la teulada i a la caixa d’electricitat d’aquest immoble de deu plantes, segons el diari ‘De Standaard’. "Encara no tenim confirmació sobre això, però aquests elements formen part de la investigació que es durà a terme. S’ha designat un pèrit en incendis i s’ha sol·licitat la intervenció del laboratori forense", va indicar la portaveu de la policia del districte d’Anvers, Kim Bastiaens"Encara no tenim confirmació sobre això, però aquests elements formen part, per descomptat, de la investigació que es durà a terme. S’ha designat un pèrit en incendis i també s’ha sol·licitat la intervenció del laboratori forense", va indicar a aquest mitjà la portaveu de la Policia del districte d’Anvers, Kim Bastiaens.
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