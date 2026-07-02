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Aznar demana a Feijóo una "majoria nacional" que apel·li a dreta i esquerra

L’expresident afirma que en les pròximes eleccions està en joc un "canvi de sistema"

José María Aznar, ahir. | KIKO HUESCA / EFE

José María Aznar, ahir. | KIKO HUESCA / EFE

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Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

José María Aznar va arribar ahir a l’Hotel Ritz de Madrid amb la tasca de presentar la portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, en un esmorzar informatiu, però de passada va marcar la línia a seguir per Alberto Núñez Feijóo. L’expresident del Govern, que va carregar durament contra Pedro Sánchez, va posar com a deures al president del PP la "tasca ben difícil" de construir una "majoria nacional" que interpel·li "a dreta i esquerra" per a les pròximes eleccions generals perquè el que està en joc no és "un canvi de govern, sinó un canvi de sistema".

"Encara cal construir la majoria capaç de fer caure i superar el mur de Sánchez. Aquesta majoria serà nacional o no serà i per nacional entenc una àmplia majoria centrada, amb capacitat de convocatòria a esquerra i dreta entorn d’un propòsit reconstructor", va sentenciar l’expresident quasi al final de la seva intervenció. Passant ja la pantalla d’una hipotètica moció de censura, Aznar va parlar de la magnitud que tindrà la pròxima cita electoral, la "més important" de tota "la història recent democràtica" perquè, segons va denunciar, el que es decidirà és "la supervivència o la liquidació" de "la nació constitucional i la igualtat davant la llei". "L’important de les pròximes eleccions generals no és quan es convoquin, sinó entendre bé el que decidiran", va dir l’expresident en una reflexió en què també va coincidir la portaveu Ester Muñoz, que va restar importància a la data en què es convoquin les eleccions –"siguin dos mesos o sigui un any", va dir– i va posar l’accent a estar "preparats".

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"No ens juguem un canvi de govern, sinó un canvi de sistema. És a dir, la supervivència o la liquidació dels supòsits implícits a què vinc al·ludint: la nació constitucional i la igualtat davant la llei primeríssim lloc", va sentenciar. I, continuant amb els deures a Feijóo, va afirmar que cal "traslladar aquesta idea a l’opinió i articular-la en un programa capaç de suscitar una adhesió massiva.

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