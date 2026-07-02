Els EUA aixequen el veto als models d’IA Fable i Mythos
Anthropic incorpora nous controls de seguretat a les seves eines més potents
Carles Planas Bou
El Govern dels Estats Units ha aixecat el veto a Anthropic i li permetrà obrir l’accés a Fable i Mythos, els seus models d’intel·ligència artificial (IA) més avançats, bloquejats des de fa tres setmanes per presumptes riscos per a la seguretat nacional.
En una carta enviada dimarts passat, el Departament de Comerç va comunicar a l’empresa dirigida per Dario Amodei que podrà tornar a oferir les seves eines d’IA més potents a tots els usuaris després d’implementar noves mesures de seguretat que compten amb el vistiplau de la Casa Blanca. "Agraïm als nostres usuaris la seva paciència i a tots els que van col·laborar amb nosaltres en la reinstal·lació dels models", va indicar Anthropic en un missatge a les xarxes socials.
Amb aquesta decisió, l’Administració nord-americana reverteix l’ordre emesa el 12 de juny en què s’obligava Anthropic a desactivar immediatament l’accés dels ciutadans estrangers als dos models per temor que països rivals com la Xina o Rússia poguessin utilitzar-los en contra dels interessos de Washington. Les dificultats per verificar la nacionalitat dels usuaris en temps real van portar la start-up a bloquejar-los de manera completa per evitar qualsevol incompliment.
La principal preocupació del Govern presidit per Donald Trump és Mythos 5, un model que havia posat en suspens tota mena d’administracions públiques i empreses privades per la seva capacitat de detectar i explotar "milers de vulnerabilitats d’alta gravetat" en qualsevol sistema informàtic. Anthropic va limitar el seu accés a un grup de socis nacionals i internacionals –entre els quals, empreses com Apple o Google i governs europeus com el d’Espanya – al·legant que les seves implicacions per a la ciberseguretat eren massa perilloses.
No obstant, poc després va llançar al gran públic Fable 5, una versió amb mesures de seguretat més estrictes disponible a tot el món des d’ahir. Tots dos despunten com els dos models d’IA generativa més potents del món. Una de les noves mesures de seguretat adoptades per Anthropic consisteix a redirigir a Opus 4.8, el seu model anterior, algunes de les qüestions més sensibles que els usuaris plantegin a Fable 5.
Col·laboració amb el Govern
Anthropic va assegurar que, després d’implementar nous controls, ja col·labora amb el Govern dels EUA per ampliar el Projecte Glasswing, un grup d’empreses i administracions públiques autoritzades a utilitzar Mythos per detectar i corregir vulnerabilitats en els seus sistemes informàtics.
La carta firmada pel secretari de Comerç nord-americà, Howard Lutnick, indica que Anthropic ha acordat mantenir la col·laboració de cara a futurs models. OpenAI, creadora de ChatGPT i rival directa d’Anthropic, també ha tancat un acord similar amb l’Administració de Trump.
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