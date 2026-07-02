Els europeus veuen en la UE un "oasi" estable enmig del caos mundial
La majoria reconeix que el sentiment amb què més s’identifiquen és la incertesa
Beatriz Ríos
En un món marcat pels conflictes i les tensions geopolítiques, els europeus apunten a la incertesa per descriure el seu estat d’ànim. Consideren la Unió Europea un oasi d’estabilitat enmig del caos. En un món marcat pels conflictes i les tensions geopolítiques, els europeus apunten a la incertesa per descriure el seu estat d’ànim, però consideren la Unió Europea un oasi d’estabilitat enmig del caos. Un 58% dels ciutadans del bloc són pessimistes respecte al futur del món. L’estat d’ànim dels europeus fluctua entre la incertesa per a un 44% i l’esperança per a un 43%. Una amplíssima majoria, el 73% dels enquestats en l’últim Eurobaròmetre publicat ahir, considera la UE "un lloc estable en un món convuls".Un 58% dels ciutadans del bloc són pessimistes respecte al futur del món. I l’estat d’ànim dels europeus fluctua entre la incertesa per a un 44% i l’esperança per a un 43%. Però una amplíssima majoria, el 73% dels enquestats en l’últim Eurobaròmetre publicat aquest dimecres, considera la UE "un lloc estable en un món convuls".
L’enquesta es va realitzar entre el 9 d’abril i el 4 de maig, en ple pic de violència a l’Orient Mitjà, com a conseqüència de la guerra iniciada pel president dels Estats Units, Donald Trump, contra l’Iran. El sondeig reflecteix el suport dels ciutadans a la defensa del dret internacional per part de la UE amb un 90% a favor.L’enquesta es va realitzar entre el 9 d’abril i el 4 de maig, en ple pic de violència a l’Orient Mitjà, com a conseqüència de la guerra iniciada pel president dels Estats Units, Donald Trump, contra l’Iran. El sondeig reflecteix de fet també el suport dels ciutadans a la defensa del dret internacional per part de la UE amb un 90% a favor. "En temps d’incertesa global, els europeus veuen cada vegada més la UE com un far d’estabilitat", va dir la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, en un comunicat. "En un món convuls, aquesta confiança és l’actiu més gran d’Europa", va afegir la maltesa, que va insistir en la importància d’actuar per respondre a les necessitats dels ciutadans."En temps d’incertesa global, els europeus veuen cada vegada més la Unió Europea com un far d’estabilitat", ha dit la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, en un comunicat. "En un món convuls, aquesta confiança és l’actiu més gran d’Europa", ha afegit la maltesa, que ha insistit en la importància d’actuar per respondre a les necessitats dels ciutadans.
Però només el 50% dels enquestats tenen una imatge positiva de l’organització. Així mateix, el 74% dels europeus creuen que la pertinença del seu país al bloc els beneficia. Mentre que els països de l’est i els bàltics apunten a les oportunitats laborals, per a Espanya vol dir creixement econòmic.I és que tot i que els ciutadans consideren la UE "un oasi d’estabilitat", només el 50% dels enquestats tenen una imatge positiva de l’organització. Alhora, el 74% dels europeus creu que la pertinença del seu país al bloc els beneficia. Mentre que els països de l’est i els bàltics apunten a les oportunitats laborals, per a Espanya significa creixement econòmic. Els alemanys o francesos consideren que el principal benefici de la UE és la contribució a la seva seguretat. Els finlandesos i els suecs destaquen la cooperació entre països. Els ciutadans sondejats coincideixen en la necessitat de més unitat entre els governs dels Vint-i-set (90%) i de més recursos per a la UE (73%)Els ciutadans d’Alemanya o França consideren que el principal benefici de la UE és la contribució a la seva seguretat. Mentre que els finlandesos i els suecs destaquen la cooperació entre països al si del bloc. Els ciutadans sondejats coincideixen en qualsevol cas en la necessitat de més unitat entre els governs dels Vint-i-set (90%) i de més recursos per a la Unió (73%).
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