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Població

Feijóo alerta sobre els 7 o 8 milions de persones més a Espanya entre nacionalitzats i regularitzats: «No hi ha país que els resisteixi»

El líder del PP vuelve a sembrar dudas sobre el proceso electoral dando a entender que el Gobierno indica a los nuevos ciudadanos en qué provincia votar

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant un acte.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant un acte. / Kiko Asunción - Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Alberto Núñez Feijóo ha alertat aquest dijous sobre el possible impacte que tindran els «set o vuit» milions de persones que viuen o podrien viure a Espanya, entre migrants regularitzats i nacionalitzats. Després de les alertes a començaments de setmana sobre la modificació del cens, el president del PP ha fet extensibles les conseqüències a altres àmbits. «Set o vuit milions de ciutadans no hi ha país que ho resisteixi des del punt de vista social, des del punt de vista del benestar i des del punt de vista cultural», ha sentenciat.

En un curs de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Feijóo ha ajuntat diverses dades per arribar a aquesta xifra d’entre set i vuit milions: «Si sumem el nombre d’immigrants que han entrat a Espanya des de l’any 2019 fins a l’any 2025 són quatre milions. Si sumem 1,3 milions que estem regularitzant ja ens n’anem als 5,3 milions. I si sumem 2,5 milions del que el Govern anomena nets, que no són només nets, ja som en 7 o 8 milions de ciutadans».

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