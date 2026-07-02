Cas Zapatero
Hisenda es persona contra Zapatero pel suposat frau i contraban amb les joies d’1,3 milions trobades al seu despatx
La troballa de les peces, taxades en 1,3 milions d’euros, revela un suposat «perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal»
Cristina Gallardo
L’Agència Tributària, a través de l’Advocacia de l’Estat, ha començat els tràmits per personar-se aquest dijous contra José Luis Rodríguez Zapatero a la peça separada de l’Audiència Nacional en la qual s’investiguen presumptes delictes de contraban i contra la Hisenda Pública relacionats amb la troballa al seu despatx de joies d’alta gamma que van ser taxades en 1,3 milions d’euros, han confirmat a EL PERIÓDICO fonts dels serveis jurídics de l’Estat.
Els fets revelen un suposat «perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal», segons va assenyalar el jutge del cas, José Luis Calama, a l’hora de fer l’oferiment d’accions a Hisenda.
L’instructor de la causa, que compta també amb una peça principal que implica l’expresident socialista en una presumpta trama de tràfic d’influències i blanqueig de capitals, situa la Hisenda pública «com a potencial perjudicada» i, per tant, la veu legitimada «per exercitar les accions penals i civils que resultin procedents».
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