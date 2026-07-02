Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
IctusTour de França a BarcelonaPilar CancelaTerapeuta dels AndicMikaFesta del TomàquetControls policials
instagramlinkedin

Tras semanas de negociaciones

Juanma Moreno tanca l’acord de govern amb Vox i serà investit president de la Junta d’Andalusia

Ambdues formacions convoquen els mitjans per anunciar l’acord de «govern i estabilitat per a Andalusia»

El president en funcions de la Junta i candidat del PP a la reelecció, Juanma Moreno.

El president en funcions de la Junta i candidat del PP a la reelecció, Juanma Moreno. / EP

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Victoria Flores

Sevilla

Hi ha pacte de govern a Andalusia. El PP i Vox han convocat els mitjans de comunicació al Parlament d’Andalusia per anunciar la rúbrica d’un acord que permetrà la reelecció del president de la Junta en funcions, Juanma Moreno. Així, el líder del PP serà investit president aquesta mateixa tarda. Segons han comunicat els populars serà un acord de «govern i estabilitat per a Andalusia».

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
  2. La Catalunya Central es lleva sentint l'olor de fum d'un incendi de l'Aragó
  3. L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
  4. Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
  5. Les dietes hiperproteiques: necessitat real o moda alimentària?
  6. Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny
  7. Els germans Parareda de La Masia de Sallent: 'Ens complementem molt bé perquè cadascun aporta una cosa diferent i confiem els uns en els altres
  8. Feia tres dies que la conductora de l’autocar accidentat a Lleida amb 44 ferits treballava a l’empresa i anava amb un instructor

Juanma Moreno tanca l’acord de govern amb Vox i serà investit president de la Junta d’Andalusia

Juanma Moreno tanca l’acord de govern amb Vox i serà investit president de la Junta d’Andalusia

L'aeroport d'Andorra-la Seu impulsa un vertiport pioner per operar drons i aerotaxis elèctrics

L'aeroport d'Andorra-la Seu impulsa un vertiport pioner per operar drons i aerotaxis elèctrics

Aquests són els tatuatges d''El Pantoja', un fugitiu molt perillós: la policia demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo

Aquests són els tatuatges d''El Pantoja', un fugitiu molt perillós: la policia demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo

Dos incendis de contenidors en menys de vint minuts a Manresa: ja en són nou en una setmana

Dos incendis de contenidors en menys de vint minuts a Manresa: ja en són nou en una setmana

El Consell del Bages exigeix la recuperació immediata dels trens semidirectes cap a Barcelona

El Consell del Bages exigeix la recuperació immediata dels trens semidirectes cap a Barcelona

Els gossos ideals per a nens: les races més familiars i l’error que molts pares cometen

Els gossos ideals per a nens: les races més familiars i l’error que molts pares cometen

Laura Lobo, advocada: «En principi, no. Si els pares no ho volen, l'ús previ de l'habitatge no forma part de l'herència»

Laura Lobo, advocada: «En principi, no. Si els pares no ho volen, l'ús previ de l'habitatge no forma part de l'herència»

Totes les fires i festes de la Catalunya central que no et pots perdre aquest cap de setmana

Totes les fires i festes de la Catalunya central que no et pots perdre aquest cap de setmana
Tracking Pixel Contents