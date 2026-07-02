Tras semanas de negociaciones
Juanma Moreno tanca l’acord de govern amb Vox i serà investit president de la Junta d’Andalusia
Ambdues formacions convoquen els mitjans per anunciar l’acord de «govern i estabilitat per a Andalusia»
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Victoria Flores
Sevilla
Hi ha pacte de govern a Andalusia. El PP i Vox han convocat els mitjans de comunicació al Parlament d’Andalusia per anunciar la rúbrica d’un acord que permetrà la reelecció del president de la Junta en funcions, Juanma Moreno. Així, el líder del PP serà investit president aquesta mateixa tarda. Segons han comunicat els populars serà un acord de «govern i estabilitat per a Andalusia».
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