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Tribunals

La Justícia europea confirma una multa rècord de 4.125 milions a Google

És la sanció més alta de la història de la Unió Europea en un cas antimonopoli

El Logotip de l'app de Google en un mòbil Android

El Logotip de l'app de Google en un mòbil Android / Fabian Sommer/dpa

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EFE

Bruselas

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va avalar aquest dijous la multa de 4.125 milions d’euros imposada a la multinacional Google per abús de posició dominant a través del seu sistema operatiu Android, la més alta en la història de la UE en un cas antimonopoli.

En la seva sentència, el TJUE desestima el recurs interposat per Google i la seva matriu, Alphabet, i confirma que la tecnològica va imposar restriccions il·legals als fabricants de dispositius Android per consolidar la posició dominant del seu propi cercador, Google Search, i del seu propi navegador, Chrome.

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El Tribunal de Luxemburg posa fi així a un cas que supera els deu anys, ja que la Comissió Europea va obrir la investigació corresponent el 2015 i va anunciar la multa, aleshores de 4.343 milions d’euros, tres anys després, el 2018.

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