Tribunals
La jutge de la dana no podrà obtenir el contingut dels whatsapps entre Mazón i el seu cap de gabinet
La magistrada manté la comissió rogatòria als Estats Units per aconseguir les metadades dels missatges.
Pablo Plaza
La jutge de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, no podrà accedir al contingut dels missatges de WhatsApp que van intercanviar el dia de la riuada l’expresident Carlos Mazón i el seu excap de gabinet, José Manuel Cuenca, que va tornar el seu telèfon mòbil a la Generalitat resetejat i amb les dades esborrades una vegada va abandonar el seu càrrec a finals de l’any passat. No podrà, almenys que l’excap del Consell les aporti.
La magistrada havia ordenat lliurar una comissió rogatòria als Estats Units per recuperar els missatges de Cuenca , però «les autoritats nord-americanes han informat que WhatsApp no recopila ni conserva informació de contingut per als seus subscriptors (usuaris)». Així ho assenyala la instructora en una interlocutòria notificada a les parts aquest dijous, on indica que això «exclou la possibilitat de recuperació del contingut dels missatges esborrats» de l’excap de Gabinet de Mazón.
Ja el mes de febrer passat, l’Equip d’Investigació Tecnològica (EDITI) de la Unitat Orgànica de Policia Judicial va advertir precisament d’això en un informe: «WhatsApp no emmagatzema els missatges una vegada que s’han lliurat ni els registres de transacció dels esmentats missatges entregats. A més, els missatges no entregats s’eliminen dels servidors després de 30 dies», recullen les esmentades directrius, segons el document, on també s’especificava que, quan un usuari elimina el seu compte, la companyia «elimina la informació conservada».
Tot i així, la magistrada ha acordat mantenir la comissió rogatòria però la petició quedarà limitada a les metadades de les comunicacions: «Els intervinents en el procés de comunicació, així com la data i hora» dels missatges, però mai el seu contingut. La instructora admet que l’abast probatori és ara «substancialment inferior», però afirma que la utilitat d’aquestes dades persisteix.
La jutge raona que el mer fet de la comunicació «en ocasions és posat en qüestió pels testimonis», que el rebutgen, diuen no recordar-ho o no aporten el contingut dels missatges. Per això, aquestes metadades –qui va parlar amb qui i quan– resulten pertinents «com a mínim per fixar el fet bàsic»: que aquests contactes van existir entre els càrrecs de la Generalitat el dia de l’emergència.
El testimoni, actual assessor de l’expresident, va creuar aquests missatges el 29 d’octubre amb els dos investigats en la causa –l’exconsellera Salomé Pradas i l’exsecretari autonòmic d’Emergències Emilio Argüeso–, amb el mateix Mazón i amb antics alts càrrecs com Cayetano García, Raúl Quílez o Alberto Martín Moratillas. La petició inclou a més el grup batejat com a «xat emergències», que integraven Cuenca, Pradas i Argüeso.
Es pot recordar que Cuenca, en les seves dues declaracions davant de la jutge de la dana, va assegurar que aquests missatges amb Mazón els va perdre després del seu canvi de terminal, del qual no va fer còpia de seguretat. En aquest sentit, va dir que no pot «recuperar-los» perquè «no tenia còpia de seguretat». Per això el requeriment que va fer la magistrada a l’administració autonòmica, que ara sembla que tanca la porta a poder accedir a aquests missatges.
Davant d’aquest esborrament, la instructora havia activat dues vies de cooperació internacional: la comissió rogatòria als Estats Units per a WhatsApp i una ordre europea d’investigació dirigida a Telegram a Brussel·les. La mesura se sustenta en l’autorització que el mateix Cuenca va prestar al gener davant del fiscal, quan va consentir recuperar els missatges vinculats a l’emergència. La jutge subratlla que el resultat que ara podrà aconseguir-se és «menor» que aquell al qual el testimoni va donar al seu dia el seu consentiment.
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