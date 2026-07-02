L’entrada de Vox al Govern andalús deixa en l’aire la investidura
El partit d’Abascal exigeix a Moreno el mateix que als barons populars en altres comunitats autònomes per votar avui a favor
VICTORIA FLORES
Vox vol a Andalusia el mateix que a la resta de comunitats on ha recolzat un govern del PP. Ho han dit tots els dirigents de la formació d’extrema dreta als quals se’ls ha preguntat. Una vegada i una altra, "el mateix que en altres comunitats autònomes". En altres territoris han negociat mesures, sí, però també l’entrada al govern autonòmic i altres càrrecs.
El president de la Junta en funcions, Juanma Moreno, s’enfronta avui a una nova investidura en què el vot de Vox continua sense estar clar. Serà a les 19 hores quan el secretari primer del Parlament d’Andalusia comenci a anomenar un per un els diputats de la Cambra, que hauran de dir en veu alta el seu vot. El dirigent popular pot obtenir 53 sís, com dimarts, o 68, cosa que suposaria tenir els vots de Vox. El compte enrere per a unes noves eleccions a Andalusia ja ha començat. Si en dos mesos Moreno no obté el suport de la Cambra s’obriran les urnes el 25 d’octubre.
El PP vol que avui Moreno pugui arribar per tercera vegada a la presidència de la Junta i a última hora les negociacions continuaven obertes sense que el vot a favor de Vox estigui garantit. El partit de Santiago Abascal manté la porta oberta a investir el líder dels populars andalusos després d’avançar en les últimes 48 hores en un acord programàtic en què el principal escull estava en la prioritat nacional que exigeix Vox i que Moreno havia rebutjat per "il·legal" i considerar-ho un "eslògan buit". Els populars s’han mogut de les seves posicions per acceptar que hi hagi condicions d’arrelament, que es puguin demostrar amb l’empadronament, abans d’accedir a ajuts socials o d’habitatge. La redacció en l’apartat d’immigració és similar a la que ja es va tancar a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. Dilluns, quan el candidat del PP va fer el seu discurs en el debat d’investidura, primer des de Madrid i després des de Sevilla, Vox va donar un sonor cop de porta i va advertir que les negociacions podien anar per llarg. Dimarts, les posicions es van acostar i ara el principal desacord, admeten fonts de la negociació, està en la composició del futur govern.
"Majoria solvent"
A totes les comunitats en les quals han pactat, el candidat de Vox a la presidència ha entrat al govern liderat pels populars. El PP coneix les mesures des del primer moment, Vox sempre ha sigut clar en el seu discurs, però va mantenir l’esperança que Vox no exigís seients en el Consell de Govern. "Ja veurem qui executa les mesures", posterguen els d’Abascal. Ara, sense seients no hi ha suports. Al PP no ho veuen clar. Des que es van conèixer els resultats electorals Moreno ha defensat per tots els mitjans que els 53 diputats obtinguts no li donen una majoria absoluta –s’ha quedat a dos escons–, però sí que li atorguen una "majoria solvent", per la qual cosa consideren que té legitimitat per governar en solitari. El dirigent popular, que defensa el seu paper de moderat, no vol Vox a la foto.
Ja l’hi va dir a Moreno el portaveu de Vox a Andalusia, Manuel Gavira, en el debat d’ahir: "No hi haurà un president amb més suports que vostè". Ahir les dues parts reconeixien el seu interès per arribar a un acord satisfactori. En aquesta ocasió, no hi va haver reunions al Parlament, per mantenir la "discreció" dels contactes i evitar a la premsa, però el treball ser constant en els dos partits.
En una situació semblant es trobava fa només uns mesos la presidenta d’Extremadura, María Guardiola. La líder del PP a la comunitat es va quedar a quatre escons de la majoria absoluta i, com ja va fer en l’anterior legislatura, va haver de recórrer a Vox. El partit d’Abascal ostenta ara la Vicepresidència de Desregulació, Serveis Socials i Família i la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural, a més d’un senador autonòmic.
Desregulació i camp. Aquestes han sigut les dues principals reclamacions de Vox durant la campanya, però també al conèixer que els seus vots serien fonamentals perquè Andalusia tingui govern. De fet, en les últimes intervencions dels seus dirigents a la comunitat autònoma, els d’Abascal han carregat contra la gestió popular en matèria agrícola o forestal, mentre defensaven les dels seus col·legues en altres territoris.
Els càrrecs es repeteixen en altres comunitats. A Castella i Lleó, la ultradreta ha aconseguit tres càrrecs: Desregulació, Família i Ajuts Socials; Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, i Cultura, Turisme i Esport. Una cosa similar va passar a Aragó, on van aconseguir Serveis Socials i Família; Medi Ambient i Turisme, i Agricultura, Ramaderia i Alimentació, a més d’un senador per designació autonòmica.
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