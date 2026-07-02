Terratrèmol tecnològic
OpenAI proposa que l’administració Trump s’apropiï d’un 5% de l’empresa
Segons el ‘Financial Times’, la creadora de ChatGPT obre la porta al fet que el Govern dels Estats Units intervingui en la seva estructura, sempre que altres companyies d’intel·ligència artificial també cedeixin una participació similar
Especial multimèdia: Qui és qui en la carrera pel domini de la IA
Carles Planas Bou
OpenAI, l’empresa creadora de ChatGPT, estudia la possibilitat de cedir una participació del 5% al Govern dels Estats Units, segons avança el Financial Times.
La influent empresa d’intel·ligència artificial està mantenint converses preliminars perquè l’Executiu presidit per Donald Trump entri en el seu accionariat amb una participació valorada en uns 852.000 milions de dòlars.
Amb aquest moviment, OpenAI tractaria principalment de garantir unes bones relacions amb la Casa Blanca en un moment de creixent pressió pel control polític de la IA. La firma ja ha acordat que compartirà voluntàriament els seus nous models amb el govern federal perquè siguin sotmesos a revisió abans d’obrir-se al gran públic.
Possibles motius
El cofundador i director executiu de la companyia, Sam Altman, ha abraçat recentment la idea que l’administració pública aconsegueixi una participació financera per a així redistribuir els guanys que generi el seu negoci –ara per ara en números vermells– i contrarestar la creixent oposició social a l’última gran novetat de la indústria tecnològica.
El moviment també podria beneficiar OpenAI de cara a una sortida a borsa que podria retardar al 2027. Segons el ‘Financial Times’, la participació pública en la companyia ampliaria la seva base accionarial i generaria importants guanys per als actuals inversors.
Converses en secret
Segons dues persones familiaritzades amb les negociacions, OpenAI només permetria que l’administració Trump s’apropiï d’un 5% de les seves accions si altres empreses nord-americanes d’IA generativa com Anthropic, Google, Meta o xAI cedissin una participació similar, una cosa que no està clara.
Altman hauria mantingut converses actives amb Trump, el secretari de Comerç, Howard Lutnick, i el secretari del Tresor, Scott Bessent. També ha parlat recentment amb el senador demòcrata Bernie Sanders, que defensa que el Govern aconsegueixi el control de gairebé la meitat de cadascuna de les grans empreses d’IA.
Intervencionisme de l’Estat
L’oferiment d’OpenAI es produeix en un clima de tensió cada vegada més complex a Washington. La creixent preocupació dels ciutadans per l’impacte econòmic, laboral i climàtic de la IA i els centres de dades de què depèn ha arribat a la primera plana política als EUA.
Amb la vista posada en la competició amb la Xina i en les eleccions legislatives del proper novembre, Trump ha reforçat la intervenció estatal en el sector, vetant el llançament de models d’avantguarda com Mythos o Fable 5, d’Anthropic, per raons de seguretat nacional.
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