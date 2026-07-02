Pilar Cancela: "Que sigui una regularització extraordinària no implica una relaxació dels requisits"
"L’esperit era que s’hi poguessin incorporar les persones més vulnerables", assenyala la secretària d’Estat després del tancament d’un procés que ja ha concedit més de mig milió de permisos provisionals
Ana Cabanillas
La secretària d’Estat de Migracions, Pilar Cancela (Stuttgart, 1967), atén EL PERIÓDICO després del tancament del termini de la regularització extraordinària de migrants, un procés que el Govern va posar en marxa via reial decret i que ja ha concedit més de mig milió de permisos provisionals. Una iniciativa que, a diferència de les regularitzacions anteriors, vinculades a un contracte laboral, recull el caràcter humanista de la iniciativa legislativa popular (ILP) que la va impulsar.
Aquesta regularització ha superat les previsions del Govern. ¿A què es deu aquest volum?
Des del primer moment vam estudiar diversos escenaris. Es va partir del mig milió perquè el fixava la iniciativa legislativa popular presentada al Congrés, la matriu que va derivar que el Govern assumís aquell mandat al no arribar a un acord parlamentari. Vam preveure tres escenaris: 500.000, 750.000 i fins i tot un milió de persones, perquè quan es parla de persones en situació irregular no hi ha dades amb veracitat.
Quan es va plantejar la ILP, el PSOE afirmava que Europa estava en contra d’una regularització. ¿Com es va produir aquest canvi?
No és exactament un canvi. Europa sempre va plantejar que les regularitzacions havien de ser individualitzades i que els processos massius no eren el camí. Aprofitant una figura específica que no té cap altre país, l’arrelament, vam modificar el reglament d’estrangeria per normalitzar persones durant un temps determinat, de manera excepcional i extraordinària. Un procés individual garantit, que és el que ens demanava la UE.
Es va generar polèmica perquè la verificació l’assumís íntegrament el Ministeri i no la Policia. ¿Quines garanties ofereix el Govern?
Era molt important que la tramitació es fes a través d’una única unitat per agilitar un procediment que havia de ser molt ràpid. Necessitàvem emetre instruccions des de la Secretaria d’Estat i centralitzar el procediment. Les oficines d’estrangeria tenien molts expedients pendents i no volíem crear colls d’ampolla. Va ser una decisió d’operativitat. Que sigui una regularització extraordinària no significa que s’hagin relaxat els requisits. Si no els compleixes, no hi pots accedir.
¿Hi ha hagut interlocució amb l’Església?
Hem mantingut reunions amb la Conferència Episcopal i amb Càritas. Sempre han sigut ser proclius a la regularització. Molt implicats. I posant molt èmfasi en aquests perfils més vulnerables.
La regularització culmina amb el Pacte Europeu de Migració i Asil ja en marxa. ¿Espanya va a contracorrent d’Europa?
El pacte sempre ha deixat un marge perquè cada país adaptés la seva aplicació. No és el mateix Espanya, amb quilòmetres de costa i les Canàries, que Alemanya. A Espanya tenim un programa humanitari que cap altre país té i el volem preservar. Defensem el pacte aprovat sota Presidència espanyola. Després hi va haver canvis de govern a Europa i un gir cap a posicions més conservadores i una visió més securitària de les fronteres. Adaptarem la norma i modificarem articles de la llei d’estrangeria, però sense perdre la nostra identitat de país d’acollida. Ens oposem a la deportació a tercers països perquè genera molta inseguretat jurídica. Si aquesta és la perspectiva dominant ara a la Unió Eupea, sí, anem a contracorrent, però nosaltres no hem canviat de posició.
El Tribunal Suprem va elevar aquesta setmana una qüestió prejudicial a la Justícia europea. ¿Com interpreta que hagi arribat just l’últim dia de la regularització?
Les casualitats no existeixen. Crida molt l’atenció perquè el Suprem ja s’ha pronunciat sobre les mesures cautelars que demanaven la paralització. La qüestió prejudicial ni tan sols parteix de les comunitats autònomes recurrents, sinó de magistrats del mateix Tribunal. Estem centrats que el procediment continuï i hem presentat les al·legacions oportunes.
¿En quina línia aniran aquestes al·legacions del Govern?
Fonamentalment, que és una decisió de l’àmbit competencial; que la política migratòria interna la decideix Espanya i que aquesta regularització no té impacte en el dret comunitari ni contravé cap norma europea. Normalitzem persones que ja conviuen.R: Fonamentalment, que és una decisió de l’àmbit competencial; que la política migratòria interna la decideix Espanya i que aquesta regularització no té impacte en el dret comunitari ni contravé cap norma europea. El que fem és normalitzar persones que ja conviuen a Espanya des de fa temps.
Si el Suprem resolgués desfavorablement, ¿es podrien retirar els permisos concedits?
No m’agrada fer càbales. Les persones que han presentat la seva documentació d’acord amb una norma garantista han de veure satisfetes les seves expectatives, perquè parlem de drets. Si reuneixes els requisits del procediment, semblaria tremendament injustR: No m’agrada fer càbales. Les persones que han presentat la seva documentació conforme a una norma garantista tenen a veure satisfetes les seves expectatives, perquè parlem de drets. Si reuneixes els requisits del procediment, semblaria tremendament injust que no pogués arribar al final.
Sobre la llei de nets, el PP va denunciar "enginyeria electoral». ¿Quin impacte electoral poden tenir realment aquestes nacionalitzacions? P: Sobre la llei de nets, el PP ha denunciat "enginyeria electoral», ¿quin impacte electoral poden tenir realment aquestes nacionalitzacions?
Quan existia el vot pregat, la participació dels espanyols a l’exterior va caure en alguns processos per sota del 3%. Abans havia arribat al 40%. Després de la supressió del vot pregat es va recuperar, però continuem en percentatges al voltant del 10%. La llei de nets permet accedir a la nacionalitat, que implica poder participar en els processos electoralsR: Quan existia el vot pregat, la participació dels espanyols a l’exterior va caure en alguns processos per sota del 3%. Abans havia arribat al 40%. Després de la supressió del vot pregat s’ha recuperat, però seguim en percentatges al voltant del 10%. La llei de nets permet accedir a la nacionalitat, que implica poder participar en els processos electorals, però els nivells de participació són aquests.
¿A què atribueix vostè aquesta polèmica?
No sé per què es comença a qüestionar el procés electoral a Espanya, un dels sistemes més fiables. Potser respon a una dinàmica global que qüestiona el procés electoral i els resultats. És preparar el terreny per condicionar-lo.R: No sé per què precisament ara es comença a qüestionar el procés electoral a Espanya, un dels sistemes electorals més fiables. Potser respon a una dinàmica global que qüestiona el procés electoral i després els resultats. És preparar el terreny per condicionar-lo. Parlar de tupinada és absolutament inadmissible.
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