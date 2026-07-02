Gegant asiàtic
Entra en vigor la polèmica llei d’unitat ètnica a la Xina enmig del temor de les minories
La construcció de la identitat nacional en els últims anys ha erosionat els trets culturals, lingüístics i religiosos de tibetans, uigurs o mongols
Adrián Foncillas
Va animar anys enrere Xi Jinping, president xinès, totes les minories ètniques a abraçar-se tan juntes com les llavors d’una granada i avui ja compta amb la llei adequada. Es diu llei d’unitat ètnica i promoció del progrés i, des que va ser aprovada pel legislatiu al març, ha generat la inquietud global. No només dissol el mosaic cultural, pronostiquen els seus crítics, sinó que faculta la persecució més enllà de les fronteres.
La llei prohibeix tot allò que «mini la unitat ètnica o provoqui la divisió ètnica». Les Administracions públiques i escoles utilitzaran el mandarí com a primera llengua i «forjaran un fort sentiment de la comunitat del poble xinès»; els pares empenyeran els seus fills a «estimar el Partit Comunista»; museus, llibreries, biblioteques i altres institucions reflectiran la Història xinesa i la prosperitat nacional; els Governs locals fomentaran la integritat ètnica en les seves polítiques d’allotjament... L’article 63 assegura que seran perseguits els individus i organitzacions situats fora de la Xina que violin la llei.
La majoria ‘han’ comprèn el 90% de la població xinesa i 54 grups ètnics es reparteixen la resta. La construcció de la identitat nacional en els últims anys ha erosionat els trets culturals, lingüístics i religiosos de tibetans, uigurs o mongols. En aquest context apareix una llei cridada a oficialitzar i accelerar el procés: la identitat ètnica, denuncien els crítics, serà acceptable només si se subordina a la nacional. Experts de l’ONU en drets humans han alertat de les «serioses implicacions» per al patrimoni ètnic i la porta oberta a la «repressió transnacional». Amnistia Internacional tem que qualsevol defensa pacífica al món dels drets de les minories sigui interpretat per la Xina com un atac a la «unitat ètnica». El president taiwanès, Lai Ching-te, va aconsellar als seus ciutadans que siguin cauts a la Xina i la resta del món i la UE va anunciar «serioses conseqüències» en les relacions bilaterals si la llei ataca ciutadans europeus i va recomanar als països membres que reconsiderin els seus tractats d’extradició.
Primacia del mandarí
Es pot preguntar-se en aquest guirigall diplomàtic i periodístic què canviarà aquesta llei. És utòpic que la Xina detingui dissidents a l’estranger però potser desaconsellarà el debat. No és estrany que la Xina assetgi familiars dels crítics en l’exili. El 2024 va detenir Gao Zhen per «difamar els herois nacionals i màrtirs» amb les seves satíriques escultures de Mao. L’artista vivia a Nova York i estava de visita familiar. Per castigar els que exerceixen la llibertat d’expressió fora de la Xina i altres atropellaments no havia estat necessària cap llei.
En el seu àmbit intern tampoc no s’esperen canvis substancials. El Tibet, Mongòlia Interior i Xinjiang ja comptaven amb lleis locals que van rellevar el bilingüisme per la primacia del mandarí. No hi ha grans novetats, confirmen fonts diplomàtiques europees. «La Xina ha posat negre sobre blanc amb la seva primera llei d’abast nacional el que ja ordenava: l’ensenyament oficial en mandarí, l’homologació del sistema educatiu... Ara té una arma que dona cobertura legal a moltes accions que abans duia a terme de forma asimètrica», opina.
El quadre de les minories ètniques a la Xina és més complex del que se sol presentar. Els que acusen Pequín de perseguir-les tenen un problema amb les xifres: els ‘han’ representen avui el 90% de la població quan dècades enrere assolien el 95%. Les ètnies minoritàries van quedar exemptes de la llei del fill únic i avui gaudeixen de quotes en l’Administració i les universitats que indignen els ‘han’. El PIB a les cinc regions autònomes, amb grans poblacions de minories ètniques, va créixer en l’últim lustre per sobre de la mitjana nacional. Però el desenvolupament i la pulsió uniformadora xinesa ha polit les seves arestes i algunes d’elles sobreviuen com a elements folklòrics per al consum turístic.
La Xina ha reivindicat la seva nova llei com el vehicle per impedir la discriminació i assegurar el progrés en comú. El mandarí és imprescindible per a un horitzó laboral prometedor al país, ha recordat Pequín, però la seva atenció única en l’economia genera susceptibilitats identitàries comprensibles. No només en els mediàtics uigurs i tibetans, també en els mongols. El 2020 hi va haver protestes fragoroses després de la mesura que rebaixava l’ensenyament en mongol a favor del mandarí.
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