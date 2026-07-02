El PP modula les crítiques a la llei de nets: "Això no va de vots"
Els populars demanen que Albares expliqui el procés de la nacionalització iniciat el 2022
Miguel Ángel Rodríguez
"Opacitat absoluta". Són les dues paraules escollides en el PP per descriure el procés de nacionalització que es va posar en marxa el 2022, amb la llei de memòria democràtica, i que acumula ara 2,5 milions de sol·licituds. Després que Alberto Núñez Feijóo acusés el Govern de cometre "enginyeria electoral" al concedir el dret a vot a tal quantitat de persones, els populars volen fiscalitzar tot el procediment, però miren de desmarcar-se de les acusacions de "tupinada" de Vox, modulant el seu discurs i vinculant les crítiques a la necessitat d’oferir "serveis públics de qualitat" als nous ciutadans espanyols."Opacitat absoluta". Són les dues paraules que han escollit en el Partit Popular per descriure el procés de nacionalització que es va posar en marxa el 2022, amb la llei de memòria democràtica, i que acumula ara 2,5 milions de sol·licituds. Després que Alberto Núñez Feijóo acusés el Govern de cometre "enginyeria electoral" al concedir el dret a vot a tal quantitat de persones, els populars volen fiscalitzar tot el procediment que s’està realitzant, però miren de desmarcar-se de les acusacions de "tupinada" de Vox, modulant el seu discurs i vinculant les crítiques a la necessitat d’oferir "serveis públics de qualitat" als tots els nous ciutadans espanyols.
Dilluns passat va ser el mateix Feijóo qui va obrir la polèmica amb la seva denúncia d’"enginyeria electoral" a l’assegurar que 2,5 milions de persones podrien passar a engrossir el cens electoral d’espanyols a l’estranger, el conegut com a vot CERA. Des d’aleshores, els populars s’han esforçat per explicar que estan a favor de concedir la nacionalitat a tots els nets de migrants espanyols, però no com ho està fent el Govern, i denuncien presses i externalitzacions.Dilluns passat va ser el mateix Feijóo qui va obrir la polèmica amb la seva denúncia d’"enginyeria electoral" a l’assegurar que 2,5 milions de persones podrien a engrossir el cens electoral d’espanyols a l’estranger, el conegut com a vot CERA. Des d’aleshores, els populars s’han esforçat per explicar que estan a favor de concedir la nacionalitat a tots els nets de migrants espanyols, però no com ho està fent el Govern, denunciant presses, externalitzacions i una instrucció posterior que, diuen, xoca amb la llei aprovada al Congrés.
Des de Génova insistien a EL PERIÓDICO que el PP no està qüestionant el sistema i que Feijóo va ser clar en les respostes que va donar dilluns i dimarts. Asseguren que el president del partit mirava d’"explicar el que s’està fent de forma unilateral amb 2,5 milions de persones. És parlar de l’impacte en el cens". No obstant, ara és diferent.Des de Génova insistien a EL PERIÓDICO que el PP no està qüestionant el sistema i que Feijóo va ser clar en les respostes que va donar dilluns i dimarts, i asseguren que el president del partit mirava d’"explicar el que s’està fent de forma unilateral amb 2,5 milions de persones. És parlar de l’impacte al cens", remarcaven. No obstant, ara és diferent.
"Això no va de vots, sinó de garantir el compliment de la llei i oferir a tots els ciutadans uns serveis públics de qualitat", asseguraven ahir fonts de la direcció nacional del PP. La portaveu popular al Congrés, Ester Muñoz, també va negar que les crítiques al procés de nacionalització suposin parlar de "frau" electoral. La dirigent del PP va incidir que només es pregunten certes coses sobre les quals tenen dubtes. "¿Com no sospitarem d’un Govern que ha portat la corrupció sistèmica al Govern?", es va qüestionar."Això no va de vots, sinó de garantir el compliment de la llei i oferir a tots els ciutadans uns serveis públics de qualitat", asseguren aquest dimecres fonts de la direcció nacional del PP en un dia en què la portaveu popular al Congrés, Ester Muñoz, també va negar que les crítiques al procés de nacionalització suposin parlar de "frau" electoral. La dirigent del PP va incidir que només es pregunten certes coses sobre les quals tenen dubtes. "¿Com no sospitarem d’un Govern que ha portat la corrupció sistèmica al Govern?", es va qüestionar.
Informació i contractes
Les mateixes fonts populars parlen del "procés més important de nacionalització de la història" i posen en marxa mecanismes parlamentaris per assegurar la "transparència i tota mena de garanties jurídiques i polítiques". Segons una resposta parlamentària del Govern a una pregunta del PP, es van presentar 2.622.450 sol·licituds i, a principis de juny, se’n van aprovar 557.509.Les mateixes fonts populars titllen aquest procés de nacionalització més gran de nacionalització de la història" i per això han posat en marxa una sèrie de mecanismes parlamentaris per assegurar la "transparència i tota mena de garanties jurídiques i polítiques". Segons una resposta parlamentària del Govern a una pregunta del PP, s’han presentat 2.622.450 sol·licituds i, a principis de juny, ja se n’havien aprovat 557.509.
La primera de les iniciatives ha sigut sol·licitar la compareixença urgent del ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, al Congrés, tot i que com que la Cambra baixa es troba inhàbil això no passarà, com a mínim, fins a finals d’agost. Els populars volen que expliqui com està funcionant el procés, l’estat dels registres civils consulars i els terminis de resolució. A més, demanen conèixer quins consolats són els més afectats i amb quins mitjans compten per fer front a tal alt nombre de sol·licituds.La primera de les iniciatives que han presentat ha sigut sol·licitar la compareixença urgent del ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, al Congrés, tot i que ja que la Cambra baixa es troba inhàbil això no passarà, com a mínim, fins a finals d’agost. Els populars volen que expliqui com està funcionant el procés, l’estat dels registres civils consulars, els terminis de resolució... A més, han demanat conèixer quins consolats són els més afectats, amb quins mitjans compten per fer front a tal alt nombre de sol·licituds.
Un dels aspectes en els quals més incideixen diversos dirigents del PP és en l’externalització de part del procés. Reclamen els expedients de tres contractes firmats amb una empresa dependent del Govern cubà per a la contractació de personal al servei del Consolat d’Espanya a l’Havana. També volen obtenir un informe de l’Advocacia General de l’Estat sobreaquestes externalitzacions Un dels aspectes en els quals més incideixen, i sobre el qual diversos dirigents del PP han sembrat dubtes, és en l’externalització de part del procés. En concret, reclamen els expedients de tres contractes firmats amb una empresa dependent del Govern cubà per a contractació de personal al servei del Consolat d’Espanya a l’Havana per reforçar la tramitació de les sol·licituds rebudes. D’altra banda, un altre expedient sobre la contractació de l’empresa pública INECO per recolzar en aquest procés. També volen obtenir un informe de l’Advocacia General de l’Estat sobre aquestes externalitzacions. aquestes externalitzacions.
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