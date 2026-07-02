Rutte defensa com a "indispensable" la compra d’armes als EUA per a Ucraïna
El secretari general de l’OTAN considera "just" que els europeus, i també el Canadà, adquireixin armament nord-americà per a Kíiv
Gemma Casadevall
Els subministraments dels Estats Units són "indispensables" per a la defensa d’Ucraïna, segons el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, malgrat que Washington va suspendre el 2025 l’enviament d’armes i munició a Kíiv. És just que els europeus i el Canadà assumeixin la compra d’armament nord-americà destinat a Ucraïna, ja que aquests aliats no tenen producció pròpia per cobrir les necessitats defensives davant Rússia, opina.Els subministraments dels Estats Units són "indispensables" per a la defensa d’Ucraïna, segons el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, malgrat que Washington va suspendre el 2025 l’enviament d’armes i munició a Kíiv. És just que els europeus i el Canadà, assumeixin la compra d’armament nord-americà destinat a Ucraïna, ja que aquests aliats no tenen producció pròpia per cobrir les necessitats defensives davant l’agressor, Rússia.
Aquest és el missatge que Rutte, complidor dels desitjos de Donald Trump, va deixar ahir a Berlín, en la seva visita preparatòria per a la cimera de l’OTAN de la setmana vinent a Ankara. Era el seu segon viatge en pocs dies a la capital alemanya, després d’haver assistit el 25, dijous passat, a la cimera de l’E5, el grup format per França, Itàlia, el Regne Unit, Polònia i Alemanya.Aquest és el missatge que Rutte, sempre sol·lícit complidor dels desitjos de Donald Trump, ha deixat aquest dimecres a Berlín, en la seva visita preparatòria per a la cimera de l’OTAN de la setmana vinent a Ankara. Era el seu segon viatge en pocs dies a la capital alemanya, després d’haver assistit allà el dia 25 a la cimera de l’E5, el grup format per França, Itàlia, Regne Unit, Polònia i Alemanya. El "flux de recolzament" en forma de subministraments nord-americans a Kíiv continua en peu, segons apuntava Rutte. Els qui ho paguen són els canadencs i els europeus, cosa que qualifica de "just", d’acord amb la Llista de Requisits Prioritaris d’Ucraïna (PURL), compromís consistent a adquirir armament dels EUA per a la defensa d’Ucraïna.El "flux de recolzament" en forma de subministraments nord-americans a Kíiv continua dret, segons Rutte. Però els qui ho paguen són els canadencs i els europeus, cosa que qualifica de "just", d’acord a l’anomenada Llista de Requisits Prioritaris d’Ucraïna (o PURL, per les seves sigles en anglès), compromís consistent a adquirir armament dels EUA per a la defensa d’Ucraïna.
Segons el diari alemany Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es remet als esborranys amb què es treballa a escala d’ambaixadors de l’OTAN, d’Ankara s’espera el compromís de destinar ajuda material a Ucraïna per 70.000 milions d’euros al llarg del 2026.Segons el diari alemany Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es remet als esborranys amb què es treballa a escala d’ambaixadors de l’OTAN, d’Ankara s’espera el compromís de destinar ajuda a Ucraïna material per 70.000 milions d’euros al llarg del 2026.
Amenaça global
"Només els EUA estan capacitats per produir components per als sistemes de míssils Patriot implicats en la defensa de les infraestructures crítiques i energètiques ucraïneses o per a la protecció de població civil", va recordar Rutte. "Rússia continuarà sent una amenaça per a la seguretat global fins i tot després del final d’aquesta guerra", va indicar el canceller alemany, Friedrich Merz."Només els EUA estan capacitats per produir components per als sistemes de míssils Patriot implicats en la defensa de les infraestructures crítiques i energètiques ucraïneses o per a la protecció de població civil", va recordar Rutte. "Rússia continuarà sent una amenaça per a la seguretat global fins i tot després del final d’aquesta guerra", va asseverar per la seva banda el canceller alemany, Friedrich Merz.
El secretari general de l’OTAN va fer aquestes declaracions en una compareixença amb el líder alemany, que es va comportar com un aliat "sol·lícit" respecte a l’increment de la despesa en defensa exigit per Trump. Alemanya va complir per primer cop el 2025 amb el requisit de destinar un 2% del PIB a la despesa militar. Merz assegura que pujarà fins al 3,5% per al 2029 i estarà així "a l’altura" dels compromisos de situar-se el 2035 en el 5% entre la despesa militar i les inversions en DefensaEl secretari general de l’OTAN va fer aquestes declaracions en una compareixença amb el líder alemany, que al seu torn es va comportar com un aliat "sol·lícit" respecte a l’increment la despesa en defensa exigit per Trump. Alemanya va complir per primera vegada el 2025 amb el requisit de destinar un 2% del seu PIB a la despesa militar. Merz assegura ara que pujarà fins al 3,5% per al 2029 i estarà així "a l’altura" dels compromisos de situar-se el 2035 en el 5% entre la despesa militar i les inversions en Defensa.. Rutte va assistir a Berlín a un Consell de Ministres celebrat al Ministeri de Defensa. El seu titular, Boris Pistorius, va presentar el projecte de llei per ampliar a 200.000, dels 60.000 actuals, el nombre de reservistes del seu Exèrcit. Pistorius preveu que rebin instrucció per a la seva posada al dia en matèria militar.
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