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Trump va obtenir el 2025 més de 1.200 milions d’euros amb les criptomonedes

Trump va obtenir el 2025 més de 1.200 milions d’euros amb les criptomonedes

Trump va obtenir el 2025 més de 1.200 milions d’euros amb les criptomonedes / Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

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ÀLEX ÁLVAREZ GARCÍA

Barcelona

El president dels EUA, Donald Trump, va guanyar almenys 2.200 milions de dòlars (més de 1.900 milions d’euros) el primer any de la seva tornada a la Casa Blanca, davant els 622 milions de dòlars del 2024, segons la seva declaració financera publicada per l’Oficina d’Ètica Governamental i el càlcul realitzat pel diari The New York Times.

L’impuls econòmic més gran va venir dels seus negocis de criptomonedes, que li van reportar uns 1.400 milions de dòlars (més de 1.200 milions d’euros). Malgrat la polèmica pel suposat conflicte d’interès, Trump va defensar ahir els seus ingressos: "Tothom està obtenint beneficis".

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