Arancha González Laya: "Trump ha patit una derrota sense pal·liatius i ha reforçat el règim de l’Iran"
La degana de la PSIA presenta nou llibre, ‘Solos en el mundo’, que aborda els reptes d’Europa
Laura Puig
Arancha González Laya (Sant Sebastià, 1969) es defineix com a "activista" davant la vida i els desafiaments globals. Amb una dilatada experiència en institucions europees i organismes multilaterals, l’exministra d’Exteriors i actual degana de la Paris School of International Affairs (PSIA) del Sciences Po, analitza a Solos en el mundo (Arpa) el dilema en què es troba Europa.
Al seu llibre dibuixa un futur distòpic per a Europa si no és capaç de reaccionar davant els desafiaments que afronta. ¿Què hem de fer per evitar aquest escenari?
Doncs és simple. La història d’Europa és una història d’unió i d’unitat. Ara necessitem aquesta unió i unitat per integrar espais com l’energia, els mercats de capitals, la tecnologia o la defensa. I necessitem fer-ho si volem plantar cara als grans al món i escriure el nostre propi futur.
Defensa vostè la tesi que Occident ha mort i Europa s’ha quedat sola. ¿Trump n’és el principal responsable?
La solitud ve de diversos factors. L’Administració nord-americana actual té gran part de la responsabilitat perquè busca prendre distàncies amb un projecte molt clar, que és demolir la UE per relacionar-se directament amb els diferents estats. Però també hem vist el retorn del neoimperialisme rus, l’ascens de la Xina i una tecnologia amb amos que busquen perforar la nostra democràcia.
El funcionament lent i burocràtic de la UE i la necessitat d’unanimitat en alguns temes no ajuda a evitar un futur distòpic.
No crec que el problema sigui la unanimitat, perquè quan és necessari som capaços de saltar-nos-la. El problema és el xoc entre dues grans forces polítiques. Unes entenen que el futur passa per compartir més espai de sobirania nacional per construir sobirania europea. I d’altres volen renacionalitzar competències. Han passat de voler sortir de la UE a parlar de canviar-la des de dins, que és el mateix llenguatge que fa servir l’Administració Trump en la seva estratègia de seguretat nacional.
Aquesta setmana se celebra el 250è aniversari de la independència dels EUA. ¿Com creu que passarà a la història?
És difícil ara fer un judici històric, però és segur que passarà com un president molt atípic. Per primera vegada en la història dels EUA veiem un president que mina la democràcia i el sistema de pesos i contrapesos per garantir els drets i llibertats que són a la base de la creació del país fa 250 anys.
El principal tema de la cimera de l’OTAN serà l’assumpció de més responsabilitats per part d’Europa després de l’anunci de retirada dels EUA. ¿Serà capaç Europa de prendre més control?
Els europeus hem d’analitzar menys el que passa als EUA i enfocar-nos més en com podem construir la nostra resposta. I això passa per assumir més responsabilitats, construir més capacitat de dissuasió i impulsar les nostres capacitats industrials. Ja hem entès que els diners no compraran la lleialtat dels EUA, que continuen posant en qüestió l’article 5 del Tractat de l’OTAN.
Algunes veus es pregunten si és encertada l’estratègia de dedicar més inversió a defensa i si això pot anar en detriment de l’Estat del benestar.
Espanya ha augmentat significativament la despesa militar, del 0,7% al 2%. Però cal explicar bé dues coses. En primer lloc, les proporcions. Estem parlant del 2% davant el 40-50% en benestar. Però la segona part de la resposta és que si no pots protegir les teves fronteres ni garantir les teves infraestructures, tampoc hi ha Estat del benestar.
La guerra d’Ucraïna ja supera els quatre anys i no s’entreveu un final pròxim. ¿Quina creu que serà l’evolució després d’unes negociacions fallides impulsades per Trump?
La guerra a Ucraïna és una amenaça no únicament per a Ucraïna, sinó també per a la UE, l’amenaça que un veí pugui canviar les fronteres al seu gust. Hem de ser capaços de dissuadir Rússia que en el futur faci el mateix. Per això, quan els EUA han decidit deixar de donar suport a Ucraïna, nosaltres n’hi continuem donant. I si avui Ucraïna està canviant la relació de forces al camp de batalla és perquè Europa l’està recolzant. ¿Com s’acaba això? Ha d’acabar amb una negociació entre Ucraïna i Rússia.
¿Quin paper ha de jugar Europa en aquesta negociació?
Hem de col·locar-nos sempre darrere d’Ucraïna, de manera ferma, com estem ara, no davant. I per això fem bé d’anar pensant qui és la figura, que jo crec que seria bo que fos el president del Consell Europeu.
Una altra guerra, la de l’Iran, s’ha convertit en un maldecap per a Trump. ¿Aconseguirà doblegar Teheran?
Trump ha perdut la batalla militar, ha patit una derrota sense pal·liatius i ha reforçat el règim iranià. Però és que a més els termes de l’acord d’alto el foc han sigut tan desequilibrats en benefici de l’Iran que ara els EUA tenen dificultats per aconseguir maniobrar. Està clar que s’ha de privilegiar la via diplomàtica, però cal fer-ho en col·lectiu, com el 2015. Amb la Xina, Rússia, els EUA i la UE, i potser també amb els països del Golf.
I Trump se la juga igualment a Veneçuela...
Ha sigut interessant veure el gattopardisme nord-americà. Que tot canviï perquè res canviï. Traiem Maduro però perquè segueixi en vigor el règim chavista. Ara bé, aquest terratrèmol canvia moltes coses. Una catàstrofe natural és una manera de reforçar o de debilitar el govern que està en el poder. S’hi juga molt el règim veneçolà i s’hi juguen també molt els EUA.
La Xina és un altre rival i potencial amenaça per a la UE. No obstant, molts líders europeus han peregrinat a Pequín en els últims temps.
Per resoldre les diferències que tenim amb la Xina hem de parlar amb la Xina i això significa viatjar a la Xina i que la Xina viatgi a Europa. Cal entaular una negociació, però no com ho han fet els EUA, que és disparar sense pensar quina pot ser la retorsió xinesa.
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- La Catalunya Central es lleva sentint l'olor de fum d'un incendi de l'Aragó
- L'entorn d'amistats i coneguts de la infermera detinguda per la mort d'Albert Santamaria reacciona amb cautela i sorpresa
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- Les dietes hiperproteiques: necessitat real o moda alimentària?
- Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny
- Els germans Parareda de La Masia de Sallent: 'Ens complementem molt bé perquè cadascun aporta una cosa diferent i confiem els uns en els altres
- Feia tres dies que la conductora de l’autocar accidentat a Lleida amb 44 ferits treballava a l’empresa i anava amb un instructor