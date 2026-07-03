Catalunya aprova els pressupostos tres anys després i Illa impulsa la legislatura
La suma parlamentària del PSC, ERC i els Comuns deixa enrere els comptes prorrogats del 2023 de la Generalitat / L’aprovació insufla oxigen al Govern per arribar fins al final de la legislatura
Sara González
Després de tres anys de pròrroga, Catalunya té nous pressupostos. Són els primers de la legislatura, i caldrà veure si també els únics. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va sortir ahir victoriós del Parlament després d’un debat en què es va confirmar que l’aliança del PSC amb ERC i els Comuns, la mateixa que va crear la seva investidura, continua donant corda al seu Govern. 68 vots a favor, la xifra exacta de la majoria absoluta, més un sí per error d’una diputada de Junts, que va fer pujar a 69 el comptador, valen una legislatura sencera i, just en l’equador del mandat, són un revulsiu per rellançar el seu projecte amb els ulls posats en el nou model de finançament, en el fet de continuar fent front al problema de l’accés a l’habitatge i en la inversió en infraestructures i serveis públics.Després de tres anys de pròrroga, Catalunya té nous pressupostos. Són els primers de la legislatura, i caldrà veure si també els únics. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit aquest dijous victoriós del Parlament després d’un debat en què s’ha confirmat que l’aliança del PSC amb ERC i els Comuns, la mateixa que va crear la seva investidura, continua donant corda al seu Govern. 68 vots a favor –la xifra exacta de la majoria absoluta– més un ‘sí’ per error d’una diputada de Junts, que ha elevat a 69 el comptador, que valen una legislatura sencera i que, just en l’equador del mandat, són un revulsiu per mirar de rellançar el seu projecte amb la vista posada en el nou model de finançament, a continuar fent front al problema de l’accés a la vivenda i en la inversió en les infraestructures i els serveis públics.
Després de la votació, que va anar seguida de l’aprovació de la llei d’acompanyament, el president va reivindicar la seva "política útil i d’acords" i va celebrar que aquests pressupostos dotaran Catalunya d’"estabilitat, certeses i capacitat d’actuació en un context internacional d’incertesa". Es va comprometre a executar "cada euro" tenint en compte que encara queda mig any. En una carta enviada posteriorment a la militància del PSC, va considerar que els nous comptes són "un punt d’inflexió històric per al país" perquè seran "decisius" per a la pròxima dècada.Després de la votació, que ha anat seguida de l’aprovació de llei d’acompanyament, el president ha reivindicat la seva "política útil i d’acords" i ha celebrat que aquests pressupostos dotaran Catalunya d’"estabilitat, certeses i capacitat d’actuació en un context internacional d’incertesa", a més de comprometre’s a executar "cada euro" tenint en compte que queda mig any per a això. En una carta enviada posteriorment a la militància del PSC ha considerat que els nous comptes són "un punt d’inflexió històric per al país" perquè seran "decisius" per a la pròxima dècada.
Aquest mateix missatge va proclamar la consellera d’Economia, Alícia Romero, des del faristol, on va celebrar la "bona notícia" que comporta tenir nous comptes i es va desfer en elogis tant cap als republicans com cap als Comuns per prioritzar "el que uneix" les tres forces polítiques malgrat les diferències legítimes entre elles. Romero va recordar que es tracta d’un import de gairebé 50.000 milions d’euros, 9.000 milions més d’inversió que en els comptes del 2023, que ahir van quedar finalment enterrats, i dels quals tres de cada quatre euros es destinaran a "reforçar" l’Estat del benestar. "Aquests pressupostos no són una declaració d’intencions, sinó una declaració de confiança en el país", va assenyalar la consellera. Aquest mateix missatge ha proclamat la consellera d’Economia, Alícia Romero, des del faristol, on ha celebrat la "bona notícia" que suposa tenir nous comptes i s’ha desfet en elogis tant cap als republicans com cap als Comuns per prioritzar "el que uneix" les tres forces polítiques malgrat les diferències legítimes entre elles. Romero ha recordat que es tracta d’un import de gairebé 50.000 milions d’euros, 9.000 milions més d’inversió que en els comptes del 2023, que aquest dijous han quedat enterrades, i dels quals tres de cada quatre euros es destinaran a "reforçar" l’Estat del benestar. "Aquests pressupostos no són una declaració d’intencions, sinó una declaració de confiança en el país", ha resumit.
Romero va aprofitar l’ocasió per situar el focus en el pròxim gran repte, que és el nou finançament i que podria aportar a les arques catalanes 4.700 milions d’euros més l’any que ve. "Espero que arribin", va deixar caure en un encàrrec velat a Junts, clau perquè s’aprovin al Congrés.Romero ha aprofitat l’ocasió per posar el focus en el pròxim gran repte, que és el del nou finançament, que podria aportar a les arques catalanes 4.700 milions d’euros més l’any vinent. "Espero que arribin", ha deixat caure en un encàrrec velat Junts, clau per a la seva aprovació al Congrés. Minuts abans, el diputat del PSC Jordi Riba ha anticipat que ara comença una "etapa exigent, la de complir" amb el pactat, i ha repartit estopa, principalment, contra Junts i el PP, per defensar baixades d’impostos i, alhora, més despesa. "Tombar aquests pressupostos no acosta Catalunya a cap transformació", ha lamentat.
Esquerra va dedicar el seu torn a argumentar el recolzament als pressupostos, una decisió que li suposa desgast perquè el consolida com a soci del Govern d’Illa. Pels republicans s’obre una "nova etapa" en què el Govern ja no té "excuses" per donar una accelerada al mandat.Esquerra ha dedicat el seu torn a argumentar minuciosament el seu recolzament als pressupostos, una decisió que li suposa desgast perquè el consolida com a soci del Govern d’Illa. La portaveu dels republicans, Ester Capella, ha llistat totes les novetats que inclouen els comptes i que porten el segell del seu partit. Ha citat la línia orbital de tren, el consorci que vigilarà les inversions de l’Estat, el pla de pobles per injectar recursos a la Catalunya rural o el nou ens que ha de donar més pes a la Generalitat en la gestió dels aeroports. "Aquests pressupostos no resolen tots els problemes del país, però incorporen eines i recursos que no estaven abans de la negociació amb ERC", ha conclòs. Per als republicans s’obre una "nova etapa" en què el Govern ja no té "excuses" per donar una accelerada al mandat.
L’aprovació d’aquests comptes culmina l’estratègia que ha seguit ERC des que Oriol Junqueras va recuperar el comandament fa una mica més d’un any: recolzar el Govern d’Illa mentre guanya temps per intentar reconstruir el partit després de la crisi interna que li va esclatar el 2024 després de perdre la Generalitat. Ester Capella va exposar que el seu aval als comptes no és un "xec en blanc" a Illa, però va afegir que el seu partit ha arribat a la conclusió que valia més tenir uns pressupostos imperfectes per abonar el "bloqueig polític".L’aprovació d’aquests comptes culmina l’estratègia que ha seguit ERC des que Oriol Junqueras va recuperar el comandament fa ja una mica més d’un any: recolzar el Govern d’Illa mentre guanya temps per intentar reconstruir el partit després de la crisi interna que li va esclatar el 2024 després de perdre la Generalitat. Capella ha exposat que el seu aval als comptes no és un "xec en blanc" a Illa, però ha afegit que el seu partit ha arribat a la conclusió que era millor tenir uns pressupostos imperfectes per abonar el "bloqueig polític". També ha defensat que Esquerra vol ser l’"alternativa" a l’executiu actual, malgrat que avui sortirà a la foto de l’acord al costat del president.
"Marcar" el Govern
En aquesta mateixa línia de deixar clar al Govern que no pot donar per descomptat un mandat plàcid malgrat el seu suport, es van expressar els Comuns. "El futur de la legislatura dependrà de com s’abordin l’habitatge, Rodalies i els serveis públics. Ens trobaran de cara cada vegada que s’equivoquin de prioritats", va advertir Jéssica Albiach mirant al president Illa. La dirigent va continuar presumint de com els seus sis diputats són determinants per "marcar les polítiques" que es fan a la Generalitat, especialment en matèria d’habitatge.
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