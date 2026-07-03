Els EUA eviten que Machado sacsegi el tauler polític en plena catàstrofe
Trump critica la premi Nobel per "buscar un grotesc protagonisme polític"
Abel Gilbert
Enmig del recompte de cadàvers que no cessa, mentre els rescatistes esgoten els últims esforços per crear un nou miracle de supervivència entre la runa i milers de ciutadans es mantenen a la intempèrie perquè ho van perdre gairebé tot, els EUA van emetre un clar senyal de suport a la "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez. La tragèdia que ha provocat almenys 2.295 morts, uns 40.000 desapareguts i gairebé 12.000 ferits va obligar Washington a establir un límit a l’intent de la líder opositora, María Corina Machado, de tornar al país.
La por que la seva presència provoqui nous tremolors, però d’ordre polític, que agreugin la precària situació derivada del desastre va portar l’encarregat de negocis dels EUA a Caracas, John Barrett, a recordar la vigència, encara sota aquestes dramàtiques circumstàncies, del full de ruta traçat el 3 de gener, després del segrest de Nicolás Maduro. "El president [Donald Trump] i el secretari [Marco] Rubio han exposat un pla de tres fases per a Veneçuela que continua intacte", va assenyalar Barrett.
Els EUA havien pensat llavors que la tutela s’apuntalava en tres fases diferenciades: estabilització política, recuperació econòmica i transició institucional. El sisme modifica les velocitats d’acostament a aquest horitzó, però, de moment, no sembla tenir un lloc per Machado.
Fons per a la reconstrucció
Veneçuela, va dir Barret, "es veu una mica diferent ara després del terratrèmol tan devastador, però la recuperació econòmica ja havia començat i tornarem a centrar-nos en aquesta inversió i la recuperació de l’economia per als ciutadans veneçolans, que realment mereixen una vida molt més pròspera amb els seus ingressos petroliers". Els diners derivats de la renda petroliera "continuen arribant a través de comptes especialitzats que el Tresor controla" i "assegura" que estigui "disponible" per a la reconstrucció, "incloent-hi allotjaments, sanejament, salut i generació d’energia".
Barret va reivindicar els esforços que han fet els EUA amb recursos humans i diners per ajudar el seu nou soci i va evitar la crítica pública a Machado després del seu intent d’entrar a Veneçuela, procedent del Panamà. La premi Nobel de la pau va assegurar dies enrere que l’espai aeri veneçolà es va tancar per prohibir l’aterratge. El Govern interí no va fer cap comentari sobre això. Aquesta denúncia xoca, no obstant, amb una dada: militars nord-americans han pres el control de l’aeroport internacional de Maiquetía, als afores de Caracas, després del deteriorament produït el 24 de juny.
D’acord amb Axios, una publicació pròxima a la Casa Blanca, el mateix Trump ha criticat Machado per la seva recerca d’un "grotesc protagonisme polític" enmig de l’emergència humanitària. La publicació esmenta cinc alts funcionaris que van rebutjar l’estratègia de la dirigent de dretes. "Vol una fotografia entregant la nostra ajuda. Això respon als seus propis interessos", va apuntar un d’ells, sempre segons informació d’Axios. Una altra de les fonts assegura que Machado va reclamar a Washington que vetlli per la seva seguretat en cas de tornar al país, però els EUA no volen transmetre públicament una imatge que s’interpreti com el propòsit d’instal·lar-la al palau de Miraflores.
Segons The New York Times, el multimilionari republicà "ha rebutjat diverses vegades" les peticions de Machado i li ha fet saber que "s’ha convertit en una distracció", cosa que ha transformat mesos de tensions latents en una ruptura oberta amb la política més popular de Veneçuela, tal com indiquen sis persones al corrent de les converses. Alguns funcionaris, afegeix el diari novaiorquès, "afirmen ara que no és clar si Machado podrà esmenar la seva relació amb el Govern de Trump".
Altres vies
El magnat continua sense estar convençut que la dirigent tingui "la influència política necessària per governar Veneçuela". I per aquest motiu assaja altres variants. Així, s’ha donat rellevància al centreesquerrà Enrique Márquez, exprés polític del madurisme, i, recentment, a l’exdiputada Dinorah Figuera. Edmundo González Urrutia, la victòria electoral del qual el juliol del 2024 reivindiquen tant l’oposició com els EUA, va donar suport ahir al retorn de Machado a Veneçuela.
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