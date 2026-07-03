Els EUA fan 250 anys sota la "presidència imperial" de Trump
Els historiadors assenyalen que el líder republicà s’assembla a Andrew Jackson, un populista d’alt bressol que deia que parlava en nom del poble però que exercia el poder amb contundència / Tots dos comparteixen una visió racial de la política
Mario Saavedra
Els Estats Units van néixer després d’una revolució contra el domini d’un rei, el britànic Jordi III. El 4 de juliol de 1776, les tretze colònies britàniques de l’Amèrica del Nord van proclamar la seva independència de l’Imperi britànic. La declaració d’independència, redactada per Thomas Jefferson, establia que tots els homes són iguals i tenen drets inalienables. No volien ser súbdits de cap monarca.
Al cap de 250 anys, el lema No kings (res de reis) és constant en les manifestacions contra Donald Trump. Pels seus crítics, el republicà està exercint una mena de "presidència imperial". Li retreuen que concentri poder (ignorant el Congrés per llançar la guerra contra l’Iran), ataqui llibertats bàsiques com la d’expressió (assetjant periodistes i còmics), mobilitzi l’Exèrcit com a demostració de força (desplegant-lo en ciutats demòcrates) o apliqui una política cada vegada més repressiva contra la immigració (amb les batudes de l’ICE). Fora de les seves fronteres, es mou guiat per un esperit expansionista, de Veneçuela a l’Iran, passant per Groenlàndia o el Canadà.
¿Quina mena de president és Donald Trump? ¿A quin dels seus 44 predecessors s’assembla més? Els historiadors consultats assenyalen que Trump s’assembla, per l’estil polític i la concepció de la presidència, a Andrew Jackson, setè president dels Estats Units, que va governar entre 1829 i 1837.
"Com Trump, Jackson deia que era un home del poble, un populista que representava la voluntat popular però preferia governar amb mà de ferro, ignorant o manipulant el Congrés, la premsa i les tradicions institucionals", explica a EL PERIÓDICO Dane Morrison, doctor i professor emèrit d’Història dels primers Estats Units que exerceix a la Universitat Estatal de Salem (Massachusetts, EUA).
Tant Trump com Jackson han sigut comparats amb reis pels seus coetanis. En l’època de Jackson, van proliferar les vinyetes polítiques que el representaven amb vestimentes règies.
Imposició
Jackson no va dubtar mai a imposar l’autoritat federal davant els Estats. Va anul·lar les polítiques de l’assemblea legislativa de Carolina del Sud, que es negava a donar suport als aranzels federals, i va amenaçar d’enviar tropes federals per imposar la recaptació d’aquests aranzels. "De la mateixa manera, Trump ha anul·lat les polítiques de diversitat, igualtat i inclusió (DEI) de diversos Estats. I ha enviat agents de l’ICE i forces de la Guàrdia Nacional per imposar la seva agenda racista", apunta Morrison. Segons aquest professor, tots dos comparteixen una visió racial de la política. Jackson era propietari d’una plantació a Tennessee, en la qual supervisava 150 esclaus que tractava amb crueltat. "Es va fer tristament cèlebre per la llei de trasllat dels Indis de 1830 i per la seva actitud favorable a l’esclavitud. Trump és tristament cèlebre per les seves polítiques contràries a la DEI i contra els immigrants, dirigides especialment contra els negres", afegeix Morrison.
Hi ha una altra semblança entre els dos, però. Tant l’un com l’altre van considerar arribar a ser mestres dels negocis i de l’economia. Però Jackson va desencadenar amb les seves polítiques el pànic de 1837 quan va vetar la renovació del Banc dels Estats Units. El president actual també va estar a prop de provocar una recessió global per la guerra contra l’Iran, segons ell mateix va reconèixer.
La comparació amb Jackson no és per Trump una ofensa, sinó un afalac. Durant el seu primer mandat (2017-2021), el republicà va penjar un retrat de Jackson al Despatx Oval. També va anar a dipositar una corona de flors sobre la seva tomba a Nashville, Tennessee.
"Trump esmenta sovint Andrew Jackson com el seu model. En qüestió de polítiques, crec que Trump aspiraria a assemblar-se més a presidents de l’edat daurada com William McKinley (1897-1901), un dirigent favorable a les empreses que creia en una regulació governamental limitada dins del país, però que recolzava fermament els aranzels a les importacions i l’expansió colonial", apunta a aquest diari Mitchell Lerner, professor d’Història de la Universitat Estatal d’Ohio.
En política exterior, Donald Trump va recuperar la doctrina Monroe, formulada el 1823 pel president James Monroe, que va governar els EUA entre 1817 i 1825. Monroe va advertir a les potències europees que no intervinguessin a Amèrica; dos segles després, Trump fa servir aquesta lògica per reivindicar la primacia nord-americana al continent.
Sobre la personalitat, surt un altre antecessor en les comparacions. "Crec que el president a qui més s’assembla Trump és Andrew Johnson (1865-1869), que també era egocèntric i ple de ressentiment i victimització. Va instar a exercir la violència contra els enemics polítics", diu a aquest diari Lawrence B. Glickman, catedràtic d’Estudis Nord-americans de la Universitat de Cornell (Nova York, EUA).
Trump ha donat indicis de voler repetir en la presidència, malgrat que acaba de fer 80 anys i del límit actual de dos mandats. En aquest sentit, el president de referència seria Franklin D. Roosevelt, que va ser elegit quatre vegades i va ocupar el càrrec durant més temps que qualsevol altre president.
Els tres professors consultats coincideixen a assenyalar que Trump ha concentrat el poder de la presidència més enllà del que ho van fer els seus predecessors.
"Els seus atacs contra organismes governamentals independents i la seva resistència a reconèixer les competències del Congrés en àmbits com ara l’autoritat sobre la despesa i la política exterior són exemples clars d’acumulació de poder presidencial", assenyala Mitchell Lerner.
Acumulació de riquesa
Ha exigit poders sense precedents per regular les eleccions i s’ha negat a respectar les normes tradicionals que limiten l’acumulació de riquesa personal en el càrrec i la participació de la seva família en la presidència, afegeix l’historiador. "Aquesta consolidació del poder no és completament nova: la presidència imperial fa un segle que creix als EUA, ja que altres presidents abans que ell també van ampliar els poders de la presidència. Tot i així, Trump l’ha portat a llocs mai vistos i que rares vegades havien sigut ni tan sols imaginats", assenyala Lerner.
En la mateixa línia s’expressa Lawrence B. Glickman: "Considero justificada la crítica que Trump actua com un rei. El mateix Trump destaca la seva admiració pels homes forts i els líders durs, com Putin, Xi i Kim Jong-un".
Hi ha una gran quantitat de proves que recolzen l’acusació d’actuar com un monarca, diu Dane Morrison: "Trump continua amb els esforços per reduir la llibertat d’expressió mitjançant demandes contra mitjans de comunicació. Trump continua amb els esforços per reduir la llibertat de vot".
Aquestes comparacions històriques ajuden a identificar els trets coneguts de Trump: el populisme autoritari de Jackson, el ressentiment d’Andrew Johnson, el proteccionisme i l’expansionisme de McKinley o l’ambició de permanència de Roosevelt.
Cap d’aquests precedents l’explica per complet. La presidència de Trump està sent singular i trencadora. I està posant a prova els límits que els Estats Units van establir ara fa 250 anys per mirar d’impedir que un governant pogués comportar-se com un rei.
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