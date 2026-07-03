Feijóo encarrila un acord nacional amb Vox després de 4 pactes autonòmics
El líder del PP reconstrueix els ponts amb Abascal, disposat a buscar coalicions
Miguel Ángel Rodríguez
A punt de les vacances estiuenques Alberto Núñez Feijóo ha lligat a Andalusia l’últim dels governs autonòmics d’aquest primer cicle electoral després d’Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. Un pòquer d’acords de coalició entre el PP i Vox que segella l’aliança de la direcció popular nacional amb els de Santiago Abascal i estableix les bases d’una futura negociació per la qual Feijóo sap que, tret de sorpresa d’última hora, haurà de passar després de les pròximes eleccions generals. L’aprenentatge per als conversadors és clar, les coalicions amb Vox ja no fan por i no generen tan soroll com abans.A punt de les vacances estiuenques Alberto Núñez Feijóo ha lligat a Andalusia l’últim dels governs autonòmics d’aquest primer cicle electoral després d’Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. Un pòquer d’acords de coalició entre PP i Vox que segella l’aliança de la direcció popular nacional amb els de Santiago Abascal i estableix les bases d’una futura negociació per la qual Feijóo sap que, tret de sorpresa d’última hora, haurà de passar després de les pròximes eleccions generals. L’aprenentatge per als conversadors és clar, les coalicions amb Vox ja no fan por i no generen tant soroll com abans.
Seguint el manual de qualsevol bon candidat a arribar a la presidència d’Espanya, Feijóo no deixa de repetir que la seva intenció és governar en solitari. Ho va dir fa anys, abans dels comicis del 2023, i ho va repetir fa pocs dies, en una entrevista a El hormiguero: "Jo vull governar en solitari, ho he dit per activa i per passiva". No obstant, la realitat electoral s’ha anat imposant en les quatre últimes eleccions autonòmiques.Seguint el manual de qualsevol bon candidat a arribar a la presidència d’Espanya, Feijóo no deixa de repetir que la seva intenció és governar en solitari. Ho va dir fa anys, abans dels comicis del 2023, i ho va repetir fa pocs dies, en una entrevista a El Hormiguero: "Jo vull governar en solitari, ho he dit per activa i per passiva". No obstant, la realitat electoral s’ha anat imposant en les quatre últimes eleccions autonòmiques, al punt que el líder del PP sap a què s’haurà d’enfrontar.
"En el cas que hàgim de fer un acord i una coalició de govern, ens asseurem i farem una coalició de govern d’acord amb els principis bàsics dels nostres partits, buscant una sèrie de línies vermelles que jo no estic disposat a traspassar", va dir en aquesta mateixa entrevista. El pacte a Andalusia pel qual Juanma Moreno revalida la seva estada al palau de San Telmo reforça encara més quin camí escollirà Feijóo després d’unes eleccions que, a tot estirar, es convocaran d’aquí a un any "En el cas que hàgim de fer un acord i una coalició de govern, ens asseurem i farem una coalició de govern d’acord amb els principis bàsics dels nostres partits, buscant una sèrie de línies vermelles que jo no estic disposat a traspassar", va dir en aquesta mateixa entrevista. El pacte a Andalusia pel qual Juanma Moreno revalida la seva estada al palau de San Telmo reforça encara més quin camí escollirà Feijóo després d’unes eleccions que, a tot estirar, es convocaran d’aquí a un any i en les quals no es dibuixa una majoria absoluta dels populars.
El de Moreno és el quart pacte entre populars i ultres en poc més de dos mesos i mig. Primer, va arribar el d’Extremadura (17 d’abril) i el van seguir el d’Aragó (22 d’abril) i Castella i Lleó (3 de juny). Ara, un dels més complexos, ja que Moreno és un dels dirigents del PP que més distàncies havia marcat amb Vox i venia de governar en solitari amb majoria absoluta, posa el colofó a l’estratègia popular de reconstruir els ponts que van trencar els d’Abascal el 2024.El de Moreno és el quart pacte entre populars i ultres en poc més de dos mesos i mig. Primer, va arribar el d’Extremadura (17 d’abril) i el van seguir el d’Aragó (22 d’abril) i Castella i Lleó (3 de juny). Ara, un dels més complexos, ja que Moreno és un dels dirigents del PP que més distàncies havia marcat amb Vox i venia de governar en solitari amb majoria absoluta, posa el colofó a l’estratègia popular de reconstruir els ponts que van trencar els d’Abascal el 2024, quan van abandonar tots els governs de manera unilateral en protesta per la acollida de menors estrangers no acompanyats.
La convivència possible
Els enteses autonòmiques han donat a la direcció nacional del PP arguments per destacar la suposada "maduresa" de Vox en les negociacions i defensar que els pactes demostren que la convivència entre els dos partits és possible. A més, els populars consideren que els resultats en els comicis donen bona prova que aquesta aliança no genera "por" als votants ni activa ja l’electorat d’esquerra.Els enteses autonòmics han donat a la direcció nacional del PP arguments per destacar la suposada "maduresa" de Vox en les negociacions i defensar que els pactes demostren que la convivència entre els dos partits és possible. A més, els populars consideren que els resultats en els comicis donen bona prova que aquesta aliança no genera "por" als votants ni activa ja a l’electorat d’esquerra. Però, tal com ha passat en els pactes anteriors, el PP ha mantingut certes línies vermelles. Mentre accepten de ple la prioritat nacional de Vox, una polèmica que creuen que ja està amortitzada, no s’inclou en els acords cap referència a drets LGTBIQ+, violència masclista o la defensa del model autonòmic. Aquestes cessions dels d’Abascal són compensades amb llocs en els governs autonòmics. Fonts del partit ultra asseguren estar contents amb el resultat.No obstant, com ha passat en els pactes anteriors, el PP ha mantingut certes línies vermelles. Mentre accepten de ple la ‘prioritat nacional’ de Vox, violència masclista o la defensa del model autonòmic. Aquestes cessions dels d’Abascal són compensades amb llocs en els governs autonòmics. Fonts del partit ultra asseguren estar contents amb el resultat.
No obstant, en aquesta qüestió, s’assenta una altra base important de cara a les futures eleccions nacionals. Moreno només va cedir a Vox una vicepresidència per al líder ultra a Andalusia, Manuel Gavira, amb competències en Turisme, Desregulació, Justícia i Administració Local. Mentre que a la resta de territoris el PP va incorporar dos o tres dirigents de Vox, Moreno només ho va fer amb un, deixant clar que el pes obtingut a les urnes és clau.
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