De festa nacional a autohomenatge
Les celebracions del 250è aniversari de la creació dels Estats Units exhibeixen una deriva partidista en què els símbols nacionals es barregen amb lideratge personal, memòria històrica selectiva i llenguatge autocràtic. El president ha convertit la celebració de tot un país en una festa en el seu honor.
Irene Benedicto
Al jardí de la Casa Blanca, l’escenografia va barrejar banderes, focs artificials, simbologia patriòtica i un espectacle d’arts marcials organitzat sota el nom de Freedom 250 (Llibertat 250), una iniciativa vinculada al 250è aniversari de la fundació dels Estats Units. Tot i que la data oficial es compleix el 4 de juliol, Donald Trump va fer per començar les celebracions abans, lligant-les al seu 80è aniversari, el 14 de juny. El moviment No Kings, que denuncia la deriva monàrquica autocràtica de l’Administració Trump, hi va respondre amb mobilitzacions. Ara, la festa nacional arriba amb exhibició militar, focs artificials ampliats i un míting de Trump.
"Estem veient senyals preocupants d’erosió democràtica", explica a EL PERIÓDICO Jennifer McCoy, investigadora del Carnegie Endowment i professora de la Georgia State University. I és que aquesta barreja entre pàtria, lideratge personal i espectacle apunta a un deteriorament més profund que comença en el moment en què la commemoració nacional deixa d’organitzar-se com un espai compartit. "El més preocupant és fusionar la celebració del país amb la celebració del mateix líder", resumeix McCoy. Les exhibicions aèries, les bandes militars o els focs artificials formen part de la tradició nord-americana. L’alarma arriba quan aquests símbols s’ordenen per reforçar la centralitat presidencial.
En origen, hi havia una comissió bipartidista creada per preparar el 250è aniversari del país, però l’Administració de Donald Trump va impulsar després una via paral·lela, Freedom 250, amb finançament privat, i va desplaçar aquest marc comú. Diversos artistes van renunciar a actuar, alguns estats es van apartar de la fira del National Mall i Trump va respondre convertint la cita en un acte propi. El resultat concentra la tensió de fons: una festa d’independència transformada en escenari de poder personalista.
Fa anys que Trump està fascinat per l’estètica dels homes forts: les desfilades de Vladímir Putin, Xi Jinping i Kim Jong-un, i la solemnitat militar del 14 de juliol francès. També vol aixecar un arc triomfal de 250 peus a prop d’Arlington, inspirat en l’Arc de Triomf. McCoy reconeix allà un patró conegut: "Molts líders forts o autoritaris creen grans desplegaments arquitectònics, militars, monuments, edificis, estàtues i retrats de si mateixos".
Un senyal per a Europa
La celebració té una dimensió exterior: mostra què passa quan la potència que es va presentar durant dècades com a model democràtic comença a utilitzar els codis visuals i polítics dels líders forts que deia contenir. A aquell moment, Anne Applebaum el va anomenar "l’hora del depredador" en la seva intervenció al Fòrum del Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica. És el que descriu com "l’ascens de les nacions depredadores": estats que entenen la política internacional com a extracció, força i suma zero.
Aquest marc també arriba a la política interna nord-americana. "Donald Trump ha començat a alinear la política exterior i domèstica nord-americana amb els valors i pràctiques del món autocràtic", va afirmar Applebaum. Aquesta lògica apareix en negocis familiars barrejats amb l’Estat, opacitat financera, unes normes anticorrupció debilitades, atacs a jutges i periodistes, pressió sobre funcionaris i hostilitat envers immigrants i estudiants estrangers.
Les autocràcies contemporànies funcionen com a xarxes d’interessos, diners, propaganda i seguretat. Applebaum ho resumeix així: els seus vincles es fonamenten "no en ideals, sinó en negocis". Sota aquesta lògica, el poder serveix per conservar riquesa, lleialtat i impunitat. L’espectacle polític ajuda a fixar jerarquies: qui mana, qui pertany i qui queda fora.
L’aniversari també obre una batalla per la memòria. McCoy assenyala els esforços de l’Administració de Trump per canviar la presentació del passat nord-americà: retirar de museus i exposicions referències a les contribucions d’esclaus, afroamericans i esclaus alliberats, i reduir el relat nacional a una versió purament celebratòria. "No és sa per a un país pensar que tota la seva història ha sigut positiva", adverteix. La commemoració democràtica exigeix celebrar els assoliments i reconèixer l’esclavitud, el racisme, l’exclusió, la violència i les promeses que s’han incomplert.
El mirall d’Hongria serveix com una advertència. McCoy ha estudiat com el poder il·liberal estreny la idea de nació fins a convertir-la en un filtre de pertinença i veu "molts paral·lelismes" amb els EUA de Trump. Allà va veure una definició de ciutadania "cristiana, nacionalista, més excloent i més limitada", acompanyada de la demonització de les minories, els immigrants i les diferències sexuals o culturals.
La conseqüència és una celebració menys integradora. La majoria de nord-americans seguiran el ritual habitual: barbacoes, focs artificials locals, reunions familiars, llacs i parcs. Però l’acte impulsat per l’Administració de Donald Trump parla a una altra escala. "És una oportunitat perduda per unir un país que ja està dividit i polaritzat", assenyala McCoy.
Democràcia sota pressió
El diagnòstic de McCoy manté un matís important. Els Estats Units conserven controls, resistències i espais d’oposició. "No estic predient que acabarem en un Estat autoritari", diu. L’advertència es troba en una altra part: en la degradació gradual de la vida democràtica, l’ús partidista de símbols comuns i la normalització d’una política que confon lideratge amb propietat nacional.
La democràcia canvia també per hàbits, cerimònies i gestos repetits. Quan la crítica es presenta com a deslleialtat, quan la història es depura i quan el líder ocupa el centre de la república, el nom del sistema pot continuar intacte mentre la seva pràctica s’estreny. En aquest sentit, el 4 de juliol de Trump deixa una pregunta política nítida: memòria compartida o demostració de força d’un home.
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