La guerra d’Ucraïna deixa ja més de dos milions de baixes, la majoria russos
450.000 soldats de Putin han perdut la vida en quatre anys, la xifra més alta de morts d’una gran potència des de la Segona Guerra Mundial
Marc Marginedas
Més de dos milions de baixes militars, entre morts, ferits o desapareguts, ha causat la invasió a gran escala d’Ucraïna ordenada el febrer del 2022 pel president Vladímir Putin. Unes elevades pèrdues humanes que, això sí, han afectat en més proporció, pròxima als dos terços, el bàndol rus que l’ucraïnès: entre 400.000 i 450.000 morts, i 1,4 milions de baixes russes, per entre 125.000 i 150.000 morts i entre 525.000 i 625.000 pel que fa al costat ucraïnès. Aquestes xifres, incloses en un recent estudi elaborat pel Centre per als Estudis Estratègics i Internacionals (CSIS, per les seves sigles en anglès), adquireixen ara una especial rellevància en aquest moment particular del conflicte armat, quan les tropes del Kremlin han començat a perdre terreny per primera vegada des de fa dos anys.Més de dos milions de baixes militars, entre morts, ferits o desapareguts, ha causat la invasió a gran escala d’Ucraïna ordenada el febrer del 2022 pel president Vladímir Putin. Unes elevades pèrdues humanes que, això sí, han afectat en més proporció, pròxima als dos terços, al bàndol rus que a l’ucraïnès: entre 400.000 i 450.000 morts, i 1.4 milions de baixes russes, per entre 125.000 i 150.000 morts i entre 525.000 i 625.000 al costat ucraïnès. Aquestes xifres, incloses en un estudi recent elaborat pel Centre per als Estudis Estratègics i Internacionals (CSIS, per les sigles en anglès), adquireixen especial rellevància en aquest moment particular del conflicte armat, quan les tropes del Kremlin han començat a perdre terreny per primera vegada des de fa dos anys.
"Aquestes xifres són enormes, les baixes russes a Ucraïna són quatre vegades superiors a les experimentades pels EUA en totes les guerres en què ha participat des del final de la Segona Guerra Mundial", valora el document, titulat Sang i tresors russos, el creixent cost de la guerra a Ucraïna. Més implicacions per a la política interna del gegant euroasiàtic en el futur tenen aquests números quan se’ls compara amb els experimentats en tots els conflictes en què ha participat el país, ja sigui com a Unió Soviètica, ja sigui com a Rússia, des del final de la gran guerra del segle passat. "Nou vegades superiors", estima el CSIS, "28 vegades" en comparació amb la guerra de l’Afganistan als anys 80 i "18 vegades" en relació amb les dues guerres de Txetxènia a finals del segle passat. Molts experts creuen que la guerra al país centreasiàtic, que es va prolongar durant 10 anys, on les tropes del Kremlin van patir al voltant de 53.000 baixes, entre morts i ferits, i que va acabar amb la retirada dels militars soviètics, va ser un dels catalitzadors de la implosió de l’URSS el 1991."Aquestes xifres són enormes, les baixes russes a Ucraïna són quatre vegades superiors a les experimentades pels EUA en totes les guerres en què ha participat des del final de la Segona Guerra Mundial", valora el document, titulat ‘Sangre i tresors russos, el creixent cost de la guerra a Ucraïna’. Més implicacions per a la política interna del gegant euroasiàtic en el futur tenen aquests números quan se’ls compara amb els experimentats en tots els conflictes en què ha participat el país, ja sigui com Unió Soviètica, ja sigui com Rússia, des del final de la gran guerra del segle passat. "Nou vegades superiors", estima el CSIS, "28 vegades" en comparació amb la guerra de l’Afganistan als anys 80 i "18 vegades"· en relació amb les dues guerres de Txetxènia a finals del segle passat. De fet, molts experts consideren que la guerra al país centreasiàtic, que es va prolongar durant 10 anys, on les tropes del Kremlin van patir al voltant de 53.000 baixes, entre morts i ferits, i que va acabar amb la retirada dels militars soviètics, va ser un dels catalitzadors de la implosió de l’URSS el 1991.
Panorama inquietant
L’estudi dibuixa un panorama inquietant per al bàndol atacant, tant en baixes com en els objectius militars plantejats a l’inici de la invasió. "Putin veu Ucraïna com a part de l’imperi històric de Rússia [...] vinculats per un idioma, economia; cultura i religió... la guerra només ha reforçat la identitat nacional d’Ucraïna i l’ha distanciat de Rússia", valora el text. Entre les raons de per què les baixes russes són tan elevades, els autors citen "l’estratègia russa de desgast, les tàctiques i l’entrenament deficient, la corrupció i la moral baixa".
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