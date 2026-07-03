Hisenda es persona contra Zapatero pel frau amb les joies
La troballa de les peces revela un suposat "perjudici patrimonial connectat amb ingressos de titularitat estatal", segons el jutge
C. G.
L’Agència Tributària, a través de l’Advocacia de l’Estat, va començar els tràmits per personar-se ahir contra José Luis Rodríguez Zapatero a la peça separada de l’Audiència Nacional en la qual s’investiguen presumptes delictes de contraban i contra la Hisenda Pública relacionats amb la troballa al seu despatx de joies d’alta gamma que van ser taxades en 1,3 milions d’euros, van confirmar a EL PERIÓDICO fonts dels serveis jurídics de l’Estat.
Els fets revelen un suposat "perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal", segons va assenyalar el jutge del cas, José Luis Calama, a l’hora de fer l’oferiment d’accions a Hisenda.
L’instructor de la causa, que compta també amb una peça principal que implica l’expresident del Govern en una presumpta trama de tràfic d’influències i blanqueig de capitals, situa la Hisenda Pública "com a potencial perjudicada" i, per tant, la veu legitimada "per exercitar les accions penals i civils que resultin procedents".
El magistrat va encarregar a la joieria Ansorena i a l’Institut Gemològic Espanyol la taxació de prop d’un centenar de peces que els agents van trobar en una caixa forta del despatx de Zapatero. El treball, que va donar un valor al mercat d’una mica més d’1,3 milions d’euros, va motivar que el magistrat de l’Audiència Nacional obrís aquesta peça separada per contraban i frau fiscal.
Origen del patrimoni
L’alt valor de les joies obliga el jutge a investigar qui és l’origen d’aquest patrimoni –el collar més car ha rebut una taxació de 278.000 euros– així com també el compliment de les seves obligacions fiscals.
Durant la seva declaració del 17 de juny passat, i després d’intentar sense èxit que el jutge ajornés el seu interrogatori sobre la troballa concreta de les joies a la seva caixa forta, Rodríguez Zapatero es va acollir al seu dret a no declarar sobre aquest assumpte al·legant que necessitava disposar del temps necessari per accedir a documents que permetessin acreditar que es tractava de regals fets durant un viatge a Espanya d’autoritats de l’Aràbia Saudita l’any 2007. Des d’aquell moment no ha existit cap mema de moviment per part de la defensa dirigit a aclarir l’origen dels suposats regals.
Els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia van trobar una caixa forta en una de les habitacions del despatx de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, al carrer Ferraz. Al ser preguntada per aquesta troballa, la secretària de l’expresident, Gertrudis Gertru Alcázar, va afirmar que la caixa procedia de l’habitatge "del senyor José Luis i la senyora Sonsoles", segons consta en l’ordre d’entrada i registre aportada al jutge.
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