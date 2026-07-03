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Missatge del president

Illa demana ajuda a l’Exèrcit per apagar els incendis a Catalunya i reclama evitar desplaçaments a l’Empordà

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durant l’acte oficial d’ingrés del fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC),

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durant l’acte oficial d’ingrés del fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), / David Zorrakino - Europa Press

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Sara González

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclamarà a la Unitat Militar d’ Emergències (UME) de les Forces Armades ajuda per apagar l’incendi de la Bisbal d’Empordà, una petició que ha explicat que li ha fet Protecció Civil i que traslladarà al Ministeri de Defensa. Davant un foc que ha provocat el confinament de 12 municipis, el president també s’ha mostrat contundent a l’hora d’exigir als veïns afectats que segueixin les recomanacions dels equips d’emergència, però també per reclamar als ciutadans de tot Catalunya, i especialment de l’àrea metropolitana, que no es desplacin a la zona de l’Empordà.

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