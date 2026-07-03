Junts i el PP es presenten com a alternativa al PSC
Carlota Camps
"Catalunya necessita pressupostos, però no aquests". És la crítica gairebé a l’uníson de l’oposició en el debat que va permetre al Govern de Salvador Illa aprovar els seus primers comptes. De Junts al PP, passant per Vox, la CUP i Aliança Catalana, van criticar l’Executiu per haver necessitat dos anys per tirar endavant el seu primer projecte pressupostari.
"Avui discutim si volem que Catalunya continuï instal·lada en la resignació o si recuperem l’ambició i el lideratge", va afirmar el diputat de Junts Antoni Castellà. "Avui discutim quin model volem per a Catalunya, si volem que continuï instal·lada en la resignació o si recuperem l’ambició i el lideratge", ha afirmat el diputat de Junts Antoni Castellà. El postconvergent ha assenyalat com a principal problema l’"infrafinançament estructural" de la comunitat, causada pel "dèficit fiscal amb Espanya" i, tot i que ha reconegut que aquesta situació no és imputable al Govern d’Illa, sí que l’ha assenyalat com a "corresponsable" si no lluita per corregir-ho. Així, davant el debat sobre el nou model de finançament, el diputat de Junts ha allargat la mà al Govern, però amb algunes advertències. "Oferim col·laboració, però requereix un canvi de rumb radical: si rectifiquen, ens hi trobaran", va afirmar "Oferim col·laboració, però requereix un canvi de rumb radical: si rectifiquen, ens trobaran", ha afirmat el parlamentari, que ha assegurat que existeix una "responsabilitat històrica de fer un canvi de paradigma i tenir un finançament just", apel·lant al PSC i a ERC, però també als seus diputats al Congrés..
"Aquests pressupostos són el contrari a l’estabilitat; són per a Illa una manera de continuar governant i, per a Sánchez, de continuar resistint", va declarar Juan Fernández, diputat del PP català, malgrat que el seu càrrec l’ocuparà ara Lorena Roldán. "Aquests pressupostos no representen el futur que mereixen els catalans, sinó la consolidació d’un model esgotat i fallit".
Joan Garriga, de Vox, va parlar del "fracàs" del Govern i va titllar de "corruptes" els socialistes. Rosa Maria Sobirana, d’Aliança, va acusar el PSC de governar buscant la seva "supervivència política". I Laure Vega, de la CUP, va dir que els pressupostos d’Illa són com "una mala pel·lícula de diumenge a la tarda".
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