El jutge imputala directora de la Guàrdia Civil i la cita el 16 de juliol
Arran de l’acusació de Mercedes González, el PP en reclama la dimissió i la de Grande-Marlaska
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, a petició de la Fiscalia Anticorrupció i de les acusacions populars, sota la direcció lletrada del PP, va imputar ahir la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i també el director adjunt operatiu (DAO) de l’institut armat, Manuel Llamas, en el denominat cas Leire Díez, que indaga en la presumpta trama que hauria rebut pagaments del PSOE per boicotejar causes judicials que afecten el Govern. Ha citat tots dos en qualitat d’investigats el pròxim 16 de juliol.El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, a petició de la Fiscalia Anticorrupció i de les acusacions populars, sota la direcció lletrada del PP, ha imputat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i també al director adjunt operatiu (DAO) de l’Institut Armat, Manuel Llamas, en el denominat cas Leire Díez, que indaga en la presumpta trama que hauria rebut pagaments del PSOE per boicotejar causes judicials que afecten el Govern. Ha citat tots dos en qualitat d’investigats el pròxim 16 de juliol.
En la seva resolució, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, el titular del jutjat número 5 del Tribunal Central d’Instància assenyala que hi ha en la causa "indicis de responsabilitat" de tots dos en fets que, prima facie, i "sense perjudici del que resulti de la posterior instrucció de la causa", podrien presentar els caràcters d’un delicte continuat de prevaricació administrativa en relació amb un altre delicte contra l’administració de justícia (obstrucció).En la seva resolució, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, el titular del jutjat número 5 del Tribunal Central de Instància assenyala que hi ha en la causa "indicis de responsabilitat" de tots dos en fets que, ‘prima facie’, i "sense perjudici del que resulti de la posterior instrucció de la causa", podrien presentar els caràcters d’un delicte continuat de prevaricació administrativa en relació amb un altre delicte contra l’administració de justícia (obstrucció) en relació amb les presumptes maniobres investigades.
Després de conèixer-se la imputació de la directora de la Guàrdia Civil i del director adjunt operatiu, Interior va emetre un breu comunicat en el qual el ministre Fernando Grande-Marlaska va afirmar que manté la confiança en Mercedes González i en el tinent general Manuel Llamas. En el mateix comunicat, el ministeri va anunciar que la cap política i el cap operatiu de l’institut armat "continuaran exercint les seves funcions com fins ara i mostrant la màxima col·laboració amb la justícia en tot el que se’ls requereixi".Després de conèixer-se la imputació de la directora de la Guàrdia Civil i del director adjunt operatiu, Interior ha emès un breu comunicat en el qual el ministre Fernando Grande-Marlaska afirma que manté la seva confiança en Mercedes González i en el tinent general Manuel Llamas. En el mateix comunicat, el ministeri anuncia que la cap política i el cap operatiu de l’institut armat "continuaran exercint les seves funcions com fins ara i mostrant la màxima col·laboració amb la justícia en tot el que se’ls requereixi".
Malgrat que sí que ho van demanar les associacions populars, ni Anticorrupció ni el jutge veuen possible responsabilitat de moment en l’actuació de l’anterior director general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos. El jutge afirma que "la conducta descrita respecte d’ell, per tant, no integra cap tipus penal", segons recull la mateixa resolució.Malgrat que sí que ho van demanar les associacions populars, ni Anticorrupció ni el jutge veuen possible responsabilitat de moment en l’actuació de l’anterior director general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos. El jutge diu sobre això que "la conducta descrita respecte d’ell, ‘per se’, no integra cap tipus penal", segons diu la mateixa resolució.
"Extrema gravetat"
"Deshonor". Amb aquesta única paraula va definir ahir Alberto Núñez Feijóo la imputació de Mercédes González i Manuel Llamas, en un missatge a les xarxes socials. El PP considera que la notícia és d’"extrema gravetat" i el secretari general dels populars, Miguel Tellado, va demanar la dimissió de González, però també del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a qui va acusar de "mentir des que va esclatar aquest escàndol".
"No pot dirigir la Guàrdia Civil una persona imputada per obstrucció a la justícia. És a dir, per boicotejar les investigacions dels homes i dones que dirigeix", va sentenciar Tellado a través d’un missatge publicat a la xarxa X. El PP, que lidera l’acusació popular en el cas Leire Díez, i la Fiscalia Anticorrupció van sol·licitar al jutge de l’Audiència Nacional que imputés González i així ho va fer el magistrat Santiago Pedraz.
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