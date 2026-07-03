Les fiscals del cas Leire consideren que sí que es va pressionar l’UCO
Juan José Fernández
Ja és un enfrontament obert. Per al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, les tres informacions reservades obertes a comandaments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil mentre investigaven la trama de Leire Díez i Santos Cerdán van ser mers procediments normals en la gestió interna d’aquest cos policial. Per a les fiscals anticorrupció Elisa Lamelas i Mar Schgarfhausen, l’acusació pública en el cas, aquestes investigacions reservades van poder ser l’instrument d’un intent d’obstrucció a la justícia.Ja és un enfrontament obert. Per al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, les tres informacions reservades obertes a comandaments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil mentre investigaven la trama de Leire Díez i Santos Cerdán van ser mers procediments normals en la gestió interna d’aquest cos policial. Per a les fiscals anticorrupció Elisa Lamelas i Mar Schgarfhausen, l’acusació pública en el cas, aquestes investigacions reservades van poder ser l’instrument d’un intent d’obstrucció a la Justícia.
Tres informacions reservades obertes a l’UCO entre desembre del 2024 i setembre del 2025 constitueixen un dels vèrtexs que sustenten la tipificació d’investigats que ahir va recaure sobre la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu (DAO) del Cos, el tinent general Manuel Llamas.A la Guàrdia Civil i a la Policia les anomenen "IR". Una Información Reservada és el procés d’esbrinament de fets que pot precedir, o no, a l’obertura d’un expedient disciplinari. Tres IR obertes a l’UCO entre desembre del 2024 i setembre del 2025 constitueixen un dels vèrtexs que sustenten la tipificació d’investigats que aquest dijous ha recaigut sobre la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu (DAO) del Cos, el tinent general Manuel Llamas.
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