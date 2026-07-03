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Les fiscals del cas Leire consideren que sí que es va pressionar l’UCO

Les fiscals del cas Leire consideren que sí que es va pressionar l’UCO

Les fiscals del cas Leire consideren que sí que es va pressionar l’UCO / José Luis Roca / EPC

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Juan José Fernández

Madrid

Ja és un enfrontament obert. Per al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, les tres informacions reservades obertes a comandaments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil mentre investigaven la trama de Leire Díez i Santos Cerdán van ser mers procediments normals en la gestió interna d’aquest cos policial. Per a les fiscals anticorrupció Elisa Lamelas i Mar Schgarfhausen, l’acusació pública en el cas, aquestes investigacions reservades van poder ser l’instrument d’un intent d’obstrucció a la justícia.Ja és un enfrontament obert. Per al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, les tres informacions reservades obertes a comandaments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil mentre investigaven la trama de Leire Díez i Santos Cerdán van ser mers procediments normals en la gestió interna d’aquest cos policial. Per a les fiscals anticorrupció Elisa Lamelas i Mar Schgarfhausen, l’acusació pública en el cas, aquestes investigacions reservades van poder ser l’instrument d’un intent d’obstrucció a la Justícia.

Tres informacions reservades obertes a l’UCO entre desembre del 2024 i setembre del 2025 constitueixen un dels vèrtexs que sustenten la tipificació d’investigats que ahir va recaure sobre la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu (DAO) del Cos, el tinent general Manuel Llamas.A la Guàrdia Civil i a la Policia les anomenen "IR". Una Información Reservada és el procés d’esbrinament de fets que pot precedir, o no, a l’obertura d’un expedient disciplinari. Tres IR obertes a l’UCO entre desembre del 2024 i setembre del 2025 constitueixen un dels vèrtexs que sustenten la tipificació d’investigats que aquest dijous ha recaigut sobre la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu (DAO) del Cos, el tinent general Manuel Llamas.

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