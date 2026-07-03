Moreno, investit després de donar a Vox un vicepresident i una macroconselleria
El candidat del PP assumeix el govern de coalició que va voler evitar i posa la seva firma en 150 mesures que inclouen el discurs antiimmigració
JAVIER ALONSO
Andalusia ja no és una "excepció". El pacte de Juanma Moreno amb Vox posa fi al concepte de via andalusa tal com s’havia plantejat durant els últims anys a canvi d’aconseguir una investidura ràpida (no ha transcorregut ni un mes i mig des de les eleccions) i un pacte que doni estabilitat a l’Executiu autonòmic durant els pròxims quatre anys. Ara, el repte serà mantenir una línia pròpia dins d’aquest nou escenari polític i fer que segueixi viva aquesta advertència llançada a la taula de negociació: "Juanma Moreno no canviarà, continua sent el mateix".Andalusia ja no és una "excepció". El pacte de Juanma Moreno amb Vox ha posat fi al concepte de via andalusa tal com s’havia plantejat durant els últims anys a canvi d’aconseguir una investidura ràpida (no ha transcorregut ni un mes i mig des de les eleccions) i un pacte que doni estabilitat a l’executiu autonòmic durant els pròxims quatre anys. Ara, el repte serà mantenir una línia pròpia dins d’aquest nou escenari polític i fer que segueixi viva aquesta advertència llançada a la taula de negociació: "Juanma Moreno no canviarà, continua sent el mateix".
Les cares dels dirigents del PP andalús no reflectien ahir ni satisfacció ni alleujament. Més aviat una certa preocupació. L’aspiració d’un govern en solitari i d’un acord diferent del firmat a Castella i Lleó, Aragó o Extremadura es va esfumar així que van anar passant els dies i la direcció dels populars va percebre que les posicions de la formació de Santiago Abascal eren inamovibles. Malgrat els seus 53 diputats, Moreno es va trobar davant la disjuntiva de defensar les seves senyes d’identitat a risc d’afrontar mesos de bloqueig o fins i tot una repetició electoral o acceptar bona part de les exigències de Vox. Va optar per la segona opció.Els rostres dels dirigents del PP andalús no reflectien ahir ni satisfacció ni alleujament. Més aviat una certa preocupació. L’aspiració d’un govern en solitari i d’un acord diferent del firmat a Castella i Lleó, Aragó o Extremadura es va esfumar així que van anar passant els dies i la direcció dels populars va percebre que les posicions de la formació de Santiago Abascal eren inamovibles. Malgrat els seus 53 diputats, Moreno es va trobar davant la disjuntiva de defensar les seves senyes d’identitat a risc d’afrontar mesos de bloqueig o fins i tot una repetició electoral o acceptar bona part de les exigències de Vox. Va optar per la segona opció.
"Tots perdem alguna cosa pel camí, tots hem de deixar alguna cosa enrere [...] Hi ha hagut desavinences però la dinàmica parlamentària ens porta a arribar a acords. Els ciutadans manen. Si haguessin volgut una majoria suficient del PP haurien votat diferent", va apuntar per a continuació defensar la legitimitat dels 15 diputats de Vox: "El voten centenars de milers de persones. Tenen la màxima legitimitat com a tercera força política i la segona a Almeria. Acord és treballar per arribar a punts comuns". L’aliança garanteix estabilitat a la legislatura."Tots ens deixem pèls a la gatera, tots hem de deixar-nos alguna cosa enrere [...] Lio hi ha hagut però la dinàmica parlamentària ens porta a arribar a acords. Els ciutadans manen. Si haguessin volgut una majoria suficient del PP haguessin votat diferent", va apuntar per a continuació defensar la legitimitat dels 15 diputats de Vox: "El voten centenars de milers de persones. Tenen la màxima legitimitat com a tercera força política i la segona a Almeria. Acord és treballar per arribar a punts comuns". L’aliança garanteix estabilitat a la legislatura. Almenys sobre el paper són quatre anys de pressupostos.
La primera renúncia del president del PP va ser acceptar l’entrada del líder de Vox, Manuel Gavira, en el Govern andalús. No tindrà tres conselleries com en altres comunitats autònomes, però sí algunes competències clau que sumen 1.200 milions d’euros i una vicepresidència que li dona pes a San Telmo. Dirigirà Turisme, Justícia, Administració Local i Desregulació, un nou concepte encunyat per la formació de Santiago Abascal a tots els territoris.
Podria haver sigut fins i tot més important la cessió. Vox va arribar a reclamar fins a tres conselleries i va posar el focus en l’agricultura o les polítiques socials. El president andalús va blindar aquestes polítiques i va cedir àrees amb un pes polític que no afecten les diferències entre el PP i Vox políticament més sensibles com la igualtat, els drets LGTBI o la violència de gènere. Aquestes van ser les línies vermelles del PP pel que fa al repartiment de conselleries.Podria haver sigut fins i tot més gran la cessió. Vox ha arribat a reclamar fins a tres conselleries i havia posat el focus en l’agricultura o les polítiques socials. El president andalús ha aconseguit blindar aquestes polítiques i ha acabat cedint unes àrees amb pes polític però que no afecten les diferències entre PP i Vox políticament més sensibles com puguin ser la igualtat, els drets LGTBI o la violència de gènere. Aquestes han sigut les línies vermelles del PP en el repartiment de conselleries.
Manuel Gavira tindrà una vicepresidència, però no serà l’única. Hi haurà altres dirigents del PP. Entre els punts de l’acord figura que en absència de Moreno (per un viatge institucional, per exemple) la presidència no correspondria en cap cas al líder de VoxManuel Gavira tindrà una vicepresidència, però no serà l’única. Hi haurà altres dirigents del PP. I entre els punts de l’acord figura que en absència de Juanma Moreno (per un viatge institucional per exemple) la presidència no correspondria en cap cas al líder de Vox. .
La segona va ser l’acord polític de 150 mesures en immigració, medi ambient, fiscalitat, agricultura i sanitat. Moreno, que durant anys va defensar una política migratòria d’acollida i va firmar pactes amb Ceuta, ara es compromet a no acollir més entitats que treballin amb immigrants (entre les quals Càritas) i a establir la prioritat nacional.La segona ha sigut l’acord polític de 150 mesures en matèries amb immigració, el medi ambient, la fiscalitat, l’agricultura i la sanitat. Moreno, que durant anys havia defensat una política migratòria d’acollida i fins i tot havia firmat pactes amb Ceuta i havia complert estrictament el decret de repartiment de menors immigrants, ara es compromet a no acollir més, a retallar subvencions a entitats que treballin amb immigrants (un plantejament que assenyala entre d’altres a Càritas) i a establir la prioritat nacional.
El lema electoral de Vox, l’"eslògan buit" com el va definir Moreno, ha entrat en un document amb la firma de Juanma Moreno. "És el concepte d’arrelament que ja està incorporat en el funcionament de l’Administració que es reforçarà en l’àmbit de l’habitatge i en alguns serveis públics", va defensar el president, que va rebutjar que es tracti d’una mesura vinculada a la nacionalitat com planteja Vox, l’altre signant del document.El lema electoral de Vox, l’"eslògan buit" com el va definir Moreno ha entrat de ple en un document amb la firma de Juanma Moreno. "És el concepte d’arrelament que ja està incorporat en el funcionament de l’administració que es reforçarà en l’àmbit de la vivenda i en alguns serveis públics", va defensar ara el president que va rebutjar que es tracti d’una mesura vinculada a la nacionalitat com sí que planteja Vox, l’altre signant del mateix document.
També entra de ple el rebuig de "l’agenda ideològica de la cura del medi ambient", un concepte que ataca una de les línies de flotació del discurs de Moreno al llarg de tots aquests anys.També entra de ple el rebuig de "l’agenda ideològica de la cura del medi ambient", un concepte que colpeja una de les línies de flotació del discurs de Juanma Moreno durant aquests anys que l’havia portat a erigir-se en un dels grans defensors de les polítiques locals i autonòmiques de lluita contra el canvi climàtic a nivell europeu.
Un tercer eix de ruptura amb la via andalusa queda recollit en el punt que planteja una retallada a les línies de col·laboració amb les organitzacions sindicals. Les mateixes que van firmar un acord rere l’altre amb Moreno (inclosa una llei de participació institucional) i que ara es veuen situades en el focus de les reduccions de "despeses supèrflues" que reclama la formació d’Abasca Un tercer eix de ruptura amb la via andalusa queda recollit en el punt que planteja una retallada a les línies de col·laboració amb les organitzacions sindicals. Les mateixes que han firmat un acord rere l’altre amb Juanma Moreno (inclosa una llei de participació institucional) i que ara es veuen situades en el focus de les reduccions de "despeses supèrflues" que reclama la formació d’Abascal.’Abascal.
Si les cares dels dirigents del PP reflectien preocupació, les de Vox eren de satisfacció. El seu resultat en les eleccions va ser pitjor que el d’altres comunitats en relació amb la força més votada: 30 punts de diferència. Però han fet valer al màxim els seus 15 diputats. No han aconseguit tot el que reclamaven, però sí que han entrat en el govern i han introduït els seus principals lemes polítics al document de govern.Si els rostres dels dirigents del PP reflectien preocupació, els de Vox eren de satisfacció. El seu resultat en les eleccions del 17M va ser pitjor que el d’altres comunitats en relació amb la força més votada: 30 punts de diferència. Però han fet valer al màxim els seus quinze diputats. No han aconseguit tot el que reclamaven però sí que han entrat en el govern i han aconseguit introduir els seus principals lemes polítics al document de govern.
"Serà el govern amb més suports que ha tingut Andalusia. Seran 68 diputats", va presumir el líder de Vox, Manuel Gavira, amb un to conciliador i un missatge en el qual va prometre "lleialtat" a l’executiu de Moreno."Serà el govern amb més recolzaments que ha tingut Andalusia. Seran 68 diputats", va presumir el líder de Vox, Manuel Gavira, amb un to especialment conciliador i un missatge en el qual va prometre "lleialtat" a l’executiu de Moreno.
Aquest és un dels punts clau de l’acord i de la relació entre dues formacions polítiques que en els últims mesos han protagonitzat sonades ruptures en altres territoris. L’objectiu, en cas de complir-se aquesta estratègia, és mantenir almenys un dels eixos sobre els quals se sustenta la via andalusa, és a dir, l’estabilitat en el govern.Aquest és un dels punts clau de l’acord i de la relació entre dues formacions polítiques que en els últims mesos han protagonitzat sonades ruptures en altres territoris. L’objectiu, en cas de complir-se aquesta estratègia, és mantenir almenys un dels eixos sobre els quals se sustenta la "via andalusa", és a dir, l’estabilitat en el govern. Marcar la diferència davant el Congrés dels diputats on cada votació està marcada per la incertesa i on s’acumulen les iniciatives bloquejades.
L’oposició es fa forta
L’acord ha sigut, a la pràctica, un baló d’oxigen per a les formacions d’esquerra castigades pel resultat electoral del 17M (amb l’excepció d’Endavant Andalusia). "Avui s’ha iniciat el final del govern de Juanma Moreno", va exclamar ahir amb solemnitat el portaveu de Per Andalusia, Antonio Maíllo. "L’exmoderat Moreno s’està enfotent del Parlament", va completar el líder d’Endavant José Ignacio García. I el mateix relat el va completar la secretària general del PSOE andalús, María Jesús Montero: "Aquest és l’acord de la vergonya, que per primera vegada deixa entrar la ultradreta en el Govern andalús".L’acord ha sigut, a la pràctica, un baló d’oxigen per a les formacions d’esquerra colpejades pel resultat electoral del 17M (amb l’excepció d’Endavant Andalusia). "Avui s’ha iniciat el final del govern de Juanma Moreno", va exclamar amb solemnitat el portaveu de Per Andalusia, Antonio Maíllo. "L’ex moderat Moreno s’està conyapant del Parlament", va completar el líder d’Endavant José Ignacio García. I el mateix relat el va completar la secretària general del PSOE andalús, María Jesús Montero: "Aquest és l’acord de la vergonya que per primera vegada deixa entrar la ultradreta al Govern andalús".
Els tres partits van veure reforçades les seves crítiques per les formes de la negociació entre el PP i Vox. Després de setmanes de silenci i una votació frustrada, tot es va intentar tancar en tot just mitja hora. El temps entre la firma de Juanma Moreno i Manuel Gavira i la votació en què va ser investit per majoria absoluta. L’intent d’introduir una explicació oficial davant la Cambra va ser tancat per la Mesa del Parlament amb una àmplia majoria del PP.Els tres partits a més van veure reforçades les seves crítiques per les formes de la negociació entre PP i Vox. Després de setmanes de silenci i una primera votació frustrada tot s’ha intentat tancar en tot just mitja hora. El temps que va transcórrer entre la firma de Juanma Moreno i Manuel Gavira i la votació en la qual va ser investit per majoria absoluta. L’intent que introduir una explicació oficial davant la Cambra del pacte va ser tancat per la Mesa del Parlament amb una àmplia majoria del PP.
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