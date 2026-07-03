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El Parlament acota la definició de gran tenidor d’habitatges

La Cambra també dona més poder al Govern als aeroports amb els vots del PSC, ERC i els Comuns i el rebuig de la resta de grups

Guillem Sánchez, periodista de El Periódico

Guillem Sánchez, periodista de El Periódico / Manu Mitru / Manu Mitru

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Quim Bertomeu

Barcelona

Unes hores després d’aprovar els pressupostos de la Generalitat, el Parlament també va donar llum verda a la llei d’acompanyament. És la norma que complementa els comptes amb modificacions d’impostos, taxes i altres modificacions legals. Un dels canvis més destacats és que tipifica com a gran tenidor qui tingui cinc habitatges a Catalunya o 10 al conjunt de l’Estat.Unes hores després d’aprovar els pressupostos de la Generalitat, el Parlament també ha donat llum verda a la llei d’acompanyament. És la norma que complementa els comptes amb modificacions d’impostos, taxes i altres modificacions legals. Un dels canvis més destacats és que tipifica com a gran tenidor qui tingui cinc vivendes a Catalunya o deu en el conjunt de l’Estat.

La normativa busca "harmonitzar" la definició de gran tenidor en tot el marc legislatiu català perquè se’ls pugui aplicar totes les novetats en matèria d’habitatge com, per exemple, el límit dels lloguers. El que es busca, en definitiva, és que quedi clar qui són considerats grans propietaris que han de complir les lleis de contenció de preus. A més, tots els grans tenidors estaran obligats a oferir "una alternativa de lloguer social en cas de desnonament" i hauran d’inscriure’s en un registre.La normativa busca "harmonitzar" la definició de gran tenidor en tot el marc legislatiu català perquè se’ls pugui aplicar totes les novetats en matèria de vivenda com, per exemple, el límit dels lloguers. El que es busca, en definitiva, és que quedi clar qui són considerats grans propietaris que han de complir les lleis de contenció de preus. A més, a partir d’ara tots els grans tenidors estaran obligats a oferir "una alternativa de lloguer social en cas de desnonament" i hauran d’inscriure’s en un registre.

La llei ha superat el tràmit amb la mateixa suma que els pressupostos: els 42 diputats del PSC, els 20 d’ERC i els sis dels Comuns, el nombre just per arribar a la majoria absoluta, situada en 68 escons.

Totes aquestes mesures van suscitar crítiques per part dels partits de dreta, però el diputat Guillem Sánchez (PSC) va defensar que apunten "en la direcció correcta". El seu argument és que ara mateix "la principal font de desigualtats a Catalunya" és la dificultat en l’accés a la vivenda i per això cal impulsar aquest tipus de decisions.Totes aquestes mesures han suscitat les crítiques dels partits de dreta, però el diputat Guillem Sánchez (PSC) ha defensat que apunten "en la direcció correcta". El seu argument és que ara mateix "la principal font de desigualtats a Catalunya" és la dificultat en l’accés a la vivenda i per això cal impulsar aquest tipus de decisions.

Més influència

Una altra de les novetats de la llei d’acompanyament és la creació de l’Autoritat Portuària de Catalunya, un ens que ha de donar més poder a la Generalitat en la gestió dels aeroports de Catalunya. Aena continuarà sent el principal gestor d’aquestes infraestructures, però el Govern vol exercir la seva influència sobre algunes competències assignades en aquest àmbit.Una altra de les novetats destacades de la llei d’acompanyament és la creació de l’Autoritat Portuària de Catalunya, un ens que ha de donar més poder a la Generalitat en la gestió dels aeroports de Catalunya. Aena continuarà sent el principal gestor i actor d’aquestes infraestructures, però el Govern vol exercir la seva influència sobre algunes de les competències que té assignades en aquest àmbit.

Les competències que l’Estatut atorga a Catalunya en matèria d’aeroports estan relacionades amb el consum, el medi ambient, l’urbanisme, l’accessibilitat, el transport i la promoció econòmica. L’Autoritat tindrà la missió de desenvolupar un pla estratègic per connectar per ferrocarril els principals aeròdroms catalans. També intentarà influir en algunes tarifes aeroportuàries.Les competències que l’Estatut atorga a Catalunya en matèria d’aeroports estan relacionades amb el consum, el medi ambient, l’urbanisme, l’accessibilitat, el transport, i la promoció econòmica, entre d’altres. Per exemple, l’Autoritat tindrà la missió de desenvolupar un pla estratègic per connectar per ferrocarril els principals aeròdroms catalans. També intentarà influir en algunes tarifes aeroportuàries.

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L’Autoritat Portuària de Catalunya és una mesura inclosa en el pacte d’investidura entre el PSC i ERC que ara començarà a desenvolupar-se.

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