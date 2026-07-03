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El Regne Unit es disculpa pel robatori de 185.000 nadons a mares solteres

El Regne Unit es disculpa pel robatori de 185.000 nadons a mares solteres

El Regne Unit es disculpa pel robatori de 185.000 nadons a mares solteres / ISABEL INFANTES / AFP

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Lucas Font

Londres

El primer ministre britànic, Keir Starmer, va oferir ahir una disculpa formal en nom de l’Estat pel robatori de 185.000 nadons a mares solteres entre 1949 i 1976 a Anglaterra i Gal·les. Una pràctica que van portar a terme autoritats locals i institucions religioses durant dècades per evitar l’estigma lligat a la concepció fora del matrimoni. "El que els va passar a elles, i a desenes de milers de mares, nens i famílies, mai hauria d’haver passat. És una taca en la nostra història", va assegurar Starmer en una declaració al Parlament.El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha ofert aquest dijous una disculpa formal en nom de l’Estat pel robatori de 185.000 nadons a mares solteres entre 1949 i 1976 a Anglaterra i Gal·les. Una pràctica que van portar a terme autoritats locals i institucions religioses durant dècades per evitar l’estigma lligat a la concepció fora del matrimoni, especialment entre dones adolescents. "El que els va passar a elles, i a desenes de milers de mares, nens i famílies, mai hauria d’haver passat. És una taca en la nostra història", ha assegurat Starmer en una declaració al Parlament.

El primer ministre va assegurar que mares joves i sense suport familiar van ser "coaccionades, intimidades o enganyades" fins al punt de creure que no tenien més remei que permetre que els traguessin els seus fills. "No es va tractar d’actes aïllats ni accidentals, sinó de pràctiques arrelades en els sistemes de les autoritats locals, en institucions voluntàries i religioses, i en els serveis sanitaris i d’assistència social, incloses algunes parts del que avui és l’NHS [Servei Nacional de Salut]".El primer ministre ha assegurat que moltes mares joves i sense recolzament familiar van ser "coaccionades, intimidades o enganyades" fins al punt de creure que no tenien més remei que permetre que els traguessin els seus fills. "No es va tractar d’actes aïllats ni accidentals, sinó de pràctiques arrelades en els sistemes de les autoritats locals, en institucions voluntàries i religioses, i en els serveis sanitaris i d’assistència social, incloses algunes parts del que avui és el NHS [Servei Nacional de Salut]".

Informes previs

La disculpa pública es va produir quatre anys després de la publicació d’un informe de la Comissió Mixta de Drets Humans (JCHR), que va exigir a l’Estat que acceptés part de la seva responsabilitat. El Govern conservador es va limitar a demanar una disculpa "en nom de la societat", al considerar que l’Estat no havia tingut un paper actiu en aquestes pràctiques.La disculpa pública s’ha produït quatre anys després de la publicació d’un informe de la Comissió Mixta de Drets Humans (JCHR, en les seves sigles en anglès), que va exigir a l’Estat que acceptés part de la seva responsabilitat. "El Govern és el màxim responsable del dolor i el patiment causats per les institucions públiques i els funcionaris estatals que van obligar les mares a sotmetre’s a adopcions no desitjades", va assenyalar llavors la comissió. El llavors Govern conservador es va limitar a demanar una disculpa "en nom de la societat", al considerar que l’Estat no havia tingut un paper actiu en aquestes pràctiques.

Notícies relacionades

La pressió de les víctimes va portar la comissió d’Educació del Parlament a iniciar una altra investigació i a concloure, al març, que les decisions del Govern havien creat un entorn en el qual es coaccionava les mares solteres perquè donessin els seus fills en adopció. L’informe va instar l’Executiu a donar una disculpa pública i va dema- nar un millor accés als expedients d’adopció. Fa menys d’un mes, l’arquebisbe de Canterbury, Sarah Mullally, també va demanar disculpes. nbierno britànic ha seguit els passos d’altres països on es van realitzar pràctiques semblants, com Irlanda i Austràlia, i també al de les administracions d’Escòcia i Gal·les, que van llançar una disculpa pública el 2023 després de la publicació de l’informe de la JCHR i després d’anys de pressions de les famílies afectades. Irlanda del Nord també té previst fer-ho, tot i que està pendent que conclogui una investigació pública, seguint la recomanació d’un informe del 2021 sobre els centres d’acolliment per a mares solteres i per a persones desfavorides.

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