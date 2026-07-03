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La societat israeliana exigeix investigar l’atac de Hamàs del 7-O del 2023

Familiars de les víctimes reclamen que es creï una comissió estatal sobre els assassinats

La societat israeliana exigeix investigar l’atac de Hamàs del 7-O del 2023

La societat israeliana exigeix investigar l’atac de Hamàs del 7-O del 2023

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Andrea López-Tomàs

Beirut

Israel brama de mal per una ferida que fa mil dies que es va obrir i continua sense tancar-se. La societat israeliana va tornar a sortir al carrer ahir per commemorar les víctimes de l’atac de Hamàs del 7 d’octubre del 2023 i reivindicar justícia per a elles. Els diferents actes que van tenir lloc ahir situaven al centre l’exigència de les famílies dels assassinats i els segrestats al Govern perquè creï una comissió estatal d’investigació, l’òrgan d’investigació més poderós del país, que indagui en les fallades que van permetre la tragèdia. Davant de la seva constant negativa, gairebé tres anys després de l’atac, els parents han exigit la dimissió del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.

La jornada de reclamació es va iniciar amb una sèrie de protestes a les 6.29 hora local, en el mateix moment que la matança perpetrada per Hamàs i altres grups palestins es va iniciar fa mil dies. El Consell d’Octubre, un grup format per famílies en dol, supervivents del 7 d’octubre i alguns exostatges, va organitzar una àmplia varietat d’esdeveniments per commemorar l’ocasió. Més tard, es va guardar un minut de silenci a escala nacional com quan sona la sirena a tot el país a aquella hora el Dia Internacional de Commemoració de l’Holocaust a Israel. Una caravana de vehicles va recórrer les zones afectades, començant pel lloc on se celebrava el festival Nova, que va ser on es va perpetrar la matança i es van prendre els ostatges.

Una alternativa criticada

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Segons assenyala l’Executiu, una comissió estatal estaria esbiaixada en contra seu, perquè la designa el Tribunal Suprem. Com a alternativa a aquesta comissió, ha mirat de formar-ne una de designada pel Govern mateix, un fet durament criticat pels parents de les víctimes, els supervivents del 7 d’octubre i bona part de la societat israeliana en conjunt.

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